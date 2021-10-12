https://tr.sputniknews.com/20211012/uygulama-noktasinda-durdurulan-aracta-15-milyon-tl-degerinde-eroin-ele-gecirildi-1049755795.html

Uygulama noktasında durdurulan araçta 1,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Uygulama noktasında durdurulan araçta 1,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir aracın arka kapıları içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1,5... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T18:01+0300

2021-10-12T18:01+0300

2021-10-12T18:01+0300

türkiye

kayseri

uyuşturucu

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Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilen hafif ticari araç, ekipler tarafından durduruldu.Narkotik köpeği 'Athena'nın da katıldığı aramalarda aracın arka kapıları içerisine zulalanmış 15 kilo eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 1,5 milyon TL olduğu öğrenildi.Elde edilen uyuşturucu maddenin Iğdır'dan batı illerine götürüldüğü tespit edilirken olayla ilgili araç şoförü gözaltına alındı.

türkiye

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2021

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kayseri, uyuşturucu