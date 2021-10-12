https://tr.sputniknews.com/20211012/uzay-videosunda-cocuk-aktor-oynatmakla-suclanan-harrise-sahtekarlik-pacalarindan-akiyor-tepkisi-1049749173.html

Uzay videosunda çocuk aktör oynatmakla suçlanan Harris'e 'sahtekarlık paçalarından akıyor' tepkisi

Uzay videosunda çocuk aktör oynatmakla suçlanan Harris'e 'sahtekarlık paçalarından akıyor' tepkisi

ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı Joe Biden'ın (79) herhangi bir sağlık sorununda görevi devralacak konumdaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in NASA'nın... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T15:30+0300

2021-10-12T15:30+0300

2021-10-12T15:41+0300

dünya

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kamala harris

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ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya Uzay Haftası vesilesiyle Washington'daki rasathanede Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çocuklarla buluşmasını gösterdiği videoda çocuk aktörlerin oynatıldığı iddia edildi. NASA'nın YouTube'da çocukları astronomi hakkında bilgilendirmek amacıyla yayımladığı 'Başkan Yardımcısı Harris ile birlikte meraklan' başlıklı videoda yer alan çocukların 'gerçek hayattan' olmadığı, aktör olduğu haberi, Cumhuriyetçi Parti yanlısı Fox News kanalı tarafından duyuruldu.'Menajerim arayıp işi kaptığımı söyledi'Videodaki 5 çocuktan biri olan Trevor Bernardino, 'rol alabilmek için mülakattan geçtiğini, bir hafta sonra menajerinin kendisini arayarak işi kaptığını söylediğini' aktardı.13 yaşındaki çocuk "En heyecan verici kısım kesinlikle Başkan Yardımcısı Harris'le tanışmaktı... Kendimi yaşıtlarından biri gibi hissetmemi sağladı ve kendimi çok önemli hissettim. Onunla yüz yüze konuşuyordum" dedi. 'Yapmacık, zorlama'Fox News'un meşhur sunucusu Tucker Carlson, Harris'in videosunu 'sahtekarlık' diye niteleyerek "Bu yüzden insani nedenlerden dolayı bu videoyu oynatmayacağız, ancak çevrimiçi. Cüretiniz varsa, izleyin. Tekrar izleyin, kendi ruhunuzun sizin gibi ölmesini izleyin" ifadelerini kullandı.Demokrat Parti ve Başkan Joe Biden-Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e muhalif isimler de sosyal medyada Harris'in videodaki performansını 'yapmacık, zorlama' gibi nitelemeler eşliğinde 'utanç verici' bularak eleştirilerini sıraladı.Bunlardan biri olan Biden'ın selefi Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. şu paylaşımı yaptı:"Tam da dünya tarihindeki en sahte insanın daha fazla sahtekar olamayacağını düşündüğünüzde, işte bu… Yaltaklanmaya sadakati gerçekten etkileyici! Kamala Harris, NASA'nın geniş kesimlerce alay edilen uzay videosunda yer almaları için çocuk oyuncular tuttu."'Vergilerimiz nereye gidiyor?'"Biden yönetimi, Kamala Harris'i halka yakın gibi göstermeye çabasıyla çocuk oyunculara ödeme yapmak için vergi olarak ödediğimiz dolarları kullanıyor", "Biden'ın destekleyici olduğu iddia edilen aşı dozu için karton sahnesi ve Kamala Harris'le ilgileniyormuş gibi davranıp bilim hakkında konuşan çocuk aktörler... Beyaz Saray'da lanet olasıca neler döndüğünü merak ediyorum. Bu normal değil. Bunların hiçbiri normal değil" gibi eleştiriler de sökün etti.

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abd, nasa, çocuk, oyuncu, aktör, kamala harris