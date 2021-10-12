https://tr.sputniknews.com/20211012/vakiflar-genel-muduru-ersoy-yanlis-restorasyon-tarihe-gomulecek-1049739055.html

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Yanlış restorasyon tarihe gömülecek

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Yanlış restorasyon tarihe gömülecek

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesiyle yapılan işbirliği kapsamında uygulamalı restorasyon eğitimlerinin başlatıldığını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T11:51+0300

2021-10-12T11:51+0300

2021-10-12T11:51+0300

türkiye

restorasyon

vakıflar genel müdürlüğü

burhan ersoy

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Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak logoyla ilgili çalışmayı 2016 yılında başlattıklarını belirten Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, "5 yıllık bir süreçte uygulamaya soktuğumuz logo ortaya çıktı. Genel müdürlüğün yaptığı hizmetlere baktığımızda öğrencilere burs vermeye de devam ediyoruz. Vakfıyelerimizde vakıf olan insanların ortaya koyduğu faaliyetler var. Kalan akar kısmından, gelirlerinden de ortaöğretim, lise, üniversite düzeyindeki öğrencilere burs vermek şeklinde değerlendiriliyor" dedi.Öğrenci burs miktarları artırıldıSabah gazetesinden Burak Çelik'e konuşan Ersoy, burs konusunda "15-30 Ekim tarihleri arasında ilköğretim öğrencilerinin talepleri olacak. Yükseköğretim öğrencilerinin ve yabancı uyruklu öğrencilerin de 1 Kasım-15 Kasım tarihleri arasında müracaatlerini alacağız. Burs miktarını ilköğretim çağındaki çocuklara 60 liradan 100 liraya, lise için 300 liradan 400'e, üniversite için 600 liraya çıkardık. Toplamda 25 bin öğrenciye burs veriyoruz" dedi.Restorasyon için sertifika şartıBurhan Ersoy, restorasyonlarla ilgili getirilen sertifika şartını şöyle anlattı:Sultanahmet'in restorasyonu yıl sonunda bitiyorMevcut restorasyon çalışmaları ile ilgili son durumu aktaran Ersoy, "Şu anda Beyazıt Hünkar Kasrı'nın, Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu devam ediyor. Süleymaniye Camisi'nin restorasyonu bitti. Darüzziyafe ve Darüşşifa bölümlerinin de restorasyonunu bu sene bitireceğiz. Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu da 2021 sonu itibariyle bitecek" dedi.35 bin aileye yardım yapıyoruzSosyal hizmet uzmanlarının desteği ile yaptıkları yardımlardan da bahseden Ersoy, "Yaklaşık 35 bin aileye her ay düzenli olarak devam ettirdiğimiz kuru gıda yardımlarımız var. Bu kuru gıda yardımının tespitini yaparken de sosyal hizmet uzmanlarından yararlanıyoruz. Öncesinde il bazında olduğu için Türkiye'de ulaşılamayan aileler de vardı. Şimdi il merkezinden köylere doğru yaymaya çalışyıruz. Çünkü köyde, kasabada, ilçede yaşayan insanlar bundan yararlanamıyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz buna ulaşalım istiyoruz. Bu çalışmayı da başlattık. Yardım yapılan aile sayısını 20 binden 35 bine çıkardık. Bu da yaklaşık 112 bin insan yapıyor. Ayrıca afet anında müdahil olabileceğimiz iki mobil araç oluşturduk. Bir afet durumunda araçlarımızla günde 20 bin aileye yemek verebileceğiz" ifadelerini kullandı.'Rengi ay yıldızlı bayrağımızdan'Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, yeni logosunun tanıtımında, "Geçmişten günümüze ve gelecek nesillere uzanan kadim iyilik geleneğinin kurumsallaşmış ifadesi olan vakıflarımızın logosu, "V" harfinin çok katmanlı çizimiyle bir kandil olarak tasarlanmıştır. Dikey hareketli yapısıyla güçlü bir temele dayanan logomuzun oluşumunda, eski yazımız ve geleneksel tezhip sanatımızdan esinlenilmiştir. Logomuzun özünü teşkil eden kandil ise ışığını, tarih boyunca bu coğrafyada insan sevgisini ve yaratılmışlara hizmet erdemini gönüllere işleyen ilahi aşkın sozsuz nurunda alır. Kandilin çevresini sarar yükselen yedi kıvrımın ise iyiliğin bereketi ve aydınlığının yedi kandilli Süreyya Yıldızı'nın aydınlığı gibi tüm insanlığı sardığının ifadesidir. Logomuz renklerini Bayrağımızın renkleri olan kırmızı beyazlardan alır" denildi

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restorasyon, vakıflar genel müdürlüğü, burhan ersoy