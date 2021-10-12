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Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı
İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağmur sonrasında metrobüs tavanından su aktı. Yaşanan o anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T22:52+0300
2021-10-12T22:52+0300
2021-10-12T23:12+0300
türkiye
istanbul
yağmur
metrobüs
tavan seviye
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İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman yağmur etkili oldu. Yağan yağmur sonrasında bazı metrobüslerin tavanından su aktı. Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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istanbul, yağmur, metrobüs, tavan seviye
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı
22:52 12.10.2021 (güncellendi: 23:12 12.10.2021)
İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağmur sonrasında metrobüs tavanından su aktı. Yaşanan o anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman yağmur etkili oldu.
Yağan yağmur sonrasında bazı metrobüslerin tavanından su aktı. Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.