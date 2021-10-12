Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211012/yagmur-sonrasi-metrobusun-tavani-akti-1049763839.html
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı
İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağmur sonrasında metrobüs tavanından su aktı. Yaşanan o anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T22:52+0300
2021-10-12T23:12+0300
türkiye
istanbul
yağmur
metrobüs
tavan seviye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049763814_0:18:2000:1143_1920x0_80_0_0_a68d435f265ec27015c78f9f5ed7079e.jpg
İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman yağmur etkili oldu. Yağan yağmur sonrasında bazı metrobüslerin tavanından su aktı. Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049763814_226:0:1774:1161_1920x0_80_0_0_54d70ec7521bc98d494d7b58d2540141.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, yağmur, metrobüs, tavan seviye

Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı

22:52 12.10.2021 (güncellendi: 23:12 12.10.2021)
© DHAYağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı
Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağmur sonrasında metrobüs tavanından su aktı. Yaşanan o anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman yağmur etkili oldu.
Yağan yağmur sonrasında bazı metrobüslerin tavanından su aktı. Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
000001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:06ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz
22:57Tamer Karadağlı’nın katılacağı toplantı ertelendi
22:52Marcao ve Alpaslan Öztürk arasında gerginlik yaşandı, Fatih Terim oyuncularına tepki gösterdi
22:52Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı
22:38Daily Express, Rusya’nın AstraZeneca formülünü çaldığı haberinden dolayı özür diledi
22:35Putin ve Paşinyan Moskova’da bir araya geldi
22:35Fransa İçişleri Bakanı: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor
22:31Ticaret Bakanı Muş: Dünya Ticaret Örgütü'nün adilane bir şekilde reforme edileceğini düşünüyorum
22:15Araştırma: Dünya nüfusunun yüzde 85’i iklim değişikliğinden etkilendi
22:12Eşini 38 yerinden bıçaklayan Burak Kıncı indirimsiz olarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
21:57Brooklyn Nets'in oyuncusu Irving, aşı olmadığı için forma giyemeyecek
21:51O ankete AK Parti neden tepki gösterdi? ORC Genel Müdürü anlattı
21:47Merkel: Afganistan'da 40 milyon insanın kaosunu izlemek uluslararası toplumun amacı olamaz
21:39İzmir'de HDP binasına saldıran Onur Gencer, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş
21:33Fırtınada cami minaresi uçtu
21:213 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 40 gözaltı
21:11Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 33 bini aştı
21:06ABD'de 'Delta varyantı' araştırması: Hayatın her alanını daha da kötüleştirdi
20:57‘Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı’ iddialarına eşinden açıklama
20:56G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama