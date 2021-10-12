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Yapay zekâ, Picasso'nun 118 yıllık sırrını açığa çıkardı
Yapay zekâ, Picasso'nun 118 yıllık sırrını açığa çıkardı
Picasso'nun 'The Blind Man's Meal' adlı eserinde 118 yıldır saklı kalmış figürü, yapay zekâ ortaya çıkardı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T10:51+0300
2021-10-12T10:52+0300
yaşam
londra
yapay zeka
sanat
resim
pablo picasso
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İspanyol ressam Pablo Picasso, ölümünden yaklaşık yarım asır geçmesine rağmen eserleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Yakın zamanda sanatçının 1903 tarihli The Blind Man’s Meal adlı eserinin altına gizlenmiş çıplak bir figür bulundu. Uzmanlar, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak orijinal parçanın nasıl görünebileceğini ortaya çıkardı. Şu anda The Lonesome Crouching Nude olarak bilinen gizli tablo, ilk olarak 2010 yılında X-ışını floresan (XRF) görüntüleme kullanılarak keşfedilmişti. Londra merkezli bir sanat teknolojisi firması olan Oxia Palus, daha sonra tabloyu yeniden oluşturmak için AI teknolojisini kullandı. Eserin içerisinde 118 yıl boyunca saklı kalan figür, bu yöntem kullanılarak ortaya çıkartılmış oldu.Sözcü'nün lüks yaşam dergisi Robb Report’tan aktardığı habere göre, Oxia Palus ilk önce XRF görüntüleme teknolojisini kullanarak resmin kaba taslağını çıkardı. Ardından da bilgisayar, Picasso’nun o dönemde yaptığı resimlere benzer fırça darbelerini izleyerek eserin geri kalanını doldurdu. Daha sonra resim, tuval üzerine 3D olarak basıldı, böylelikle de eserin gerçek bir yağlı boyaya benzemesi sağlandı. Oxia Palus’un kurucu ortağı George Can, Robb Report’a verdiği görüşte, “Picasso’nun, ölümünden 48 yıl sonra ve tablonun gizlenmesinden 118 yıl sonra, gelecek nesiller için sakladığı hazinenin nihayet ortaya çıktığını bilmekten mutlu olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.
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londra, yapay zeka, sanat, resim, pablo picasso

Yapay zekâ, Picasso'nun 118 yıllık sırrını açığa çıkardı

10:51 12.10.2021 (güncellendi: 10:52 12.10.2021)
© AFP 2021 / RALPH GATTIPablo Picasso
Pablo Picasso - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / RALPH GATTI
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Picasso'nun 'The Blind Man's Meal' adlı eserinde 118 yıldır saklı kalmış figürü, yapay zekâ ortaya çıkardı.
İspanyol ressam Pablo Picasso, ölümünden yaklaşık yarım asır geçmesine rağmen eserleriyle şaşırtmaya devam ediyor.
Yakın zamanda sanatçının 1903 tarihli The Blind Man’s Meal adlı eserinin altına gizlenmiş çıplak bir figür bulundu. Uzmanlar, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak orijinal parçanın nasıl görünebileceğini ortaya çıkardı.
Şu anda The Lonesome Crouching Nude olarak bilinen gizli tablo, ilk olarak 2010 yılında X-ışını floresan (XRF) görüntüleme kullanılarak keşfedilmişti. Londra merkezli bir sanat teknolojisi firması olan Oxia Palus, daha sonra tabloyu yeniden oluşturmak için AI teknolojisini kullandı. Eserin içerisinde 118 yıl boyunca saklı kalan figür, bu yöntem kullanılarak ortaya çıkartılmış oldu.
Sözcü'nün lüks yaşam dergisi Robb Report’tan aktardığı habere göre, Oxia Palus ilk önce XRF görüntüleme teknolojisini kullanarak resmin kaba taslağını çıkardı. Ardından da bilgisayar, Picasso’nun o dönemde yaptığı resimlere benzer fırça darbelerini izleyerek eserin geri kalanını doldurdu. Daha sonra resim, tuval üzerine 3D olarak basıldı, böylelikle de eserin gerçek bir yağlı boyaya benzemesi sağlandı.
Oxia Palus’un kurucu ortağı George Can, Robb Report’a verdiği görüşte, “Picasso’nun, ölümünden 48 yıl sonra ve tablonun gizlenmesinden 118 yıl sonra, gelecek nesiller için sakladığı hazinenin nihayet ortaya çıktığını bilmekten mutlu olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.
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