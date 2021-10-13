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Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
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İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T00:02+0300
2021-10-13T00:02+0300
2021-10-13T00:02+0300
istanbul
trafik
yağmur
sağanak yağış
multimedya
fotoğraf
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İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı.
© İHA / FURKAN TAN
Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
© İHA / FURKAN TAN
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde deyağışetkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde deyağışetkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.
© İHA / FURKAN TAN
D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
© İHA / FURKAN TAN
Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oluyor.
Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oluyor.
© AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.