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İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
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trafik
yağmur
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фото, istanbul, trafik, yağmur, sağanak yağış, fotoğraf

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu

00:02 13.10.2021
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşandı.
© İHA / FURKAN TAN

Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Avrupa Yakası&#x27;nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / FURKAN TAN

Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

© İHA / FURKAN TAN

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde deyağışetkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.

Esenyurt ve Beylikdüzü&#x27;nde deyağışetkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / FURKAN TAN

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde deyağışetkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.

© İHA / FURKAN TAN

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / FURKAN TAN

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

© İHA / FURKAN TAN

Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oluyor.

Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oluyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / FURKAN TAN

Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oluyor.

© AA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

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