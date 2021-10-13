https://tr.sputniknews.com/20211013/16-yasindaki-kuafor-ciragi-kendisine-buyu-de-gel-diyen-ustasina-dava-acti-1049790505.html
16 yaşındaki kuaför çırağı, kendisine 'Büyü de gel' diyen ustasına dava açtı
16 yaşındaki kuaför çırağı, kendisine 'Büyü de gel' diyen ustasına dava açtı
İngiltere'nin Surrey bölgesinde Weybridge'deki bir kuaförün çırağı, patronu kendisine 'Büyü de gel' dediği için mahkemeye müracaat etti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T17:12+0300
2021-10-13T17:12+0300
2021-10-13T17:16+0300
yaşam
ingiltere
kuaför
ayrımcılık
istifa
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İngiltere'nin güneydoğusundaki Surrey bölgesine bağlı Wybridge'deki Leo Bancroft kuaför salonunda çalışan 20 yaşındaki çırak, 16 yaşındayken kendisine 'Büyü de gel' diyen ustasına 'yaş ayrımcılığı' gerekçesiyle dava açtı.Stunell, işten ayrılmasının ardından ustasını yaş ayrımcılığının yanında işten çıkmaya zorlamakla da suçladı.Bununla beraber Stunell, kuaförde çırak olarak çalışırken, hasta olup tuvalete gittiği sırada kendisine 'kendini toparlaması' emredildiğini iddia etti.Mahkeme heyeti, açıklamasında "Mahkeme 'Büyü de gel' ve 'Kendini topla' kelimelerini kendi içinde yaşla alakalı bulmuyor ve herkese ve bunlar, özellikle çocukça davranan yaşı daha geçkin birine söylenebilir" dedi.Stunnel, Leo Bancroft kuaför salonunda 2017'nin ocak ayında çalışmaya başlamıştı.İşe girdiği ilk 7 ayda, çırak olmadan önce cumartesi günleri mesleki yeterlilik eğitimi aldı.'Performansıyla ilgili sorunlar vardı'3 aylık deneme süresinin sonunda, patronu ve ustası Leo Bancroft, Stunell'in performansıyla ilgili bazı sorunları dile getirdi.Mahkeme heyeti, Stunell'in gün içinde ortadan kaybolduğunu, işe geç kaldığını, cep telefonuyla sürekli meşgul olduğunu ve müşteriler de dahil olmak üzere genel olarak insanlara karşı tavrının kötü olduğunu öğrendi.Ancak gencin iş performansı sonrasında artış kaydetti ve 2018'in şubat ayında çırak olarak işe başladı. Leo Bancroft salonunun, stilistlerin yüzde 70'inin Bancroft tarafından eğitilmiş olması nedeniyle çok iyi bir iş geçmişine sahip olduğu belirtiliyor.Öte yandan Stunnel'in istifasından sonra patronuna, 'büyük bir potansiyele' ve 'parlak bir geleceğe' sahip olduğunu ifade ettiği mesajlar gönderdiği ifade edildi.Suçlamalara dair kanıt bulunamadıAyrıca Stunnell, mola vermesine izin verilmediğini de iddia etse buna dair bir kanıt bulunamadı.Uzaktan gerçekleştirilen duruşmada, davacının tüm suçlamaları reddedildi. Bununla birlikte gencin, işyerinde zorbalığa ya da ayrımcılığa uğramadığı da tespit edildi.İş mahkemesi hakimi Anne Martin başkanlığındaki heyet, "Her koşulda mahkeme, Bayan Stunell'in suçlamalarının sağlam temellere dayanmadığını tespit etti ve reddetti" kararını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211005/4-yil-suren-irkcilik-davasinda-son-karar-tesla-137-milyon-dolar-odeyecek-1049534109.html
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ingiltere, kuaför, ayrımcılık, istifa
16 yaşındaki kuaför çırağı, kendisine 'Büyü de gel' diyen ustasına dava açtı
17:12 13.10.2021 (güncellendi: 17:16 13.10.2021)
İngiltere'nin Surrey bölgesinde Weybridge'deki bir kuaförün çırağı, patronu kendisine 'Büyü de gel' dediği için mahkemeye müracaat etti.
İngiltere'nin güneydoğusundaki Surrey bölgesine bağlı Wybridge'deki Leo Bancroft kuaför salonunda çalışan 20 yaşındaki çırak, 16 yaşındayken kendisine 'Büyü de gel' diyen ustasına 'yaş ayrımcılığı' gerekçesiyle dava açtı.
Stunell, işten ayrılmasının ardından ustasını yaş ayrımcılığının yanında işten çıkmaya zorlamakla da suçladı.
Bununla beraber Stunell, kuaförde çırak olarak çalışırken, hasta olup tuvalete gittiği sırada kendisine 'kendini toparlaması' emredildiğini iddia etti.
Mahkeme heyeti, açıklamasında "Mahkeme 'Büyü de gel' ve 'Kendini topla' kelimelerini kendi içinde yaşla alakalı bulmuyor ve herkese ve bunlar, özellikle çocukça davranan yaşı daha geçkin birine söylenebilir" dedi.
Stunnel, Leo Bancroft kuaför salonunda 2017'nin ocak ayında çalışmaya başlamıştı.
İşe girdiği ilk 7 ayda, çırak olmadan önce cumartesi günleri mesleki yeterlilik eğitimi aldı.
'Performansıyla ilgili sorunlar vardı'
3 aylık deneme süresinin sonunda, patronu ve ustası Leo Bancroft, Stunell'in performansıyla ilgili bazı sorunları dile getirdi.
Mahkeme heyeti, Stunell'in gün içinde ortadan kaybolduğunu, işe geç kaldığını, cep telefonuyla sürekli meşgul olduğunu ve müşteriler de dahil olmak üzere genel olarak insanlara karşı tavrının kötü olduğunu öğrendi.
Ancak gencin iş performansı sonrasında artış kaydetti ve 2018'in şubat ayında çırak olarak işe başladı. Leo Bancroft salonunun, stilistlerin yüzde 70'inin Bancroft tarafından eğitilmiş olması nedeniyle çok iyi bir iş geçmişine sahip olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Stunnel'in istifasından sonra patronuna, 'büyük bir potansiyele' ve 'parlak bir geleceğe' sahip olduğunu ifade ettiği mesajlar gönderdiği ifade edildi.
Suçlamalara dair kanıt bulunamadı
Ayrıca Stunnell, mola vermesine izin verilmediğini de iddia etse buna dair bir kanıt bulunamadı.
Uzaktan gerçekleştirilen duruşmada, davacının tüm suçlamaları reddedildi. Bununla birlikte gencin, işyerinde zorbalığa ya da ayrımcılığa uğramadığı da tespit edildi.
İş mahkemesi hakimi Anne Martin başkanlığındaki heyet, "Her koşulda mahkeme, Bayan Stunell'in suçlamalarının sağlam temellere dayanmadığını tespit etti ve reddetti" kararını açıkladı.