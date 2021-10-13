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3. doz aşısını Turkovac yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınmaya başladı
3. doz aşısını Turkovac yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınmaya başladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında 3. dozun, yerli aşı Turkovac ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T16:22+0300
2021-10-13T16:22+0300
koronavirüs
başvuru
aşı
fahrettin koca
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
yerli aşı
e-nabız
turkovac
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. doz Kovid-19 aşısını yaptıracak kişileri yerli aşı Turkovac için gönüllü olmaya çağırmasının ardından başvurular alınıyor.Turkovac hatırlatma dozu uygulamasına katılmak isteyenler, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve iki doz aşısını yaptırmış 18-59 yaş kişiler arasından seçilecek.Üçüncü dozunu Turkovac ile olmak isteyenler 'enabiz.gov.tr' sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.Açılan pencerede '3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 Turkovac aşısı ile yaptırmak istiyorum' seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.Yerli aşı Turkovac'ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda Turkovac'ı tercih etmesi gerekiyor.Ayrıntılı bilgiye 'ALO 184' hattından ulaşılabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211013/bakan-kocadan-turkovac-icin-3-bin-gonullu-cagrisi-1049781046.html
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başvuru, aşı, fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, yerli aşı, e-nabız, turkovac

3. doz aşısını Turkovac yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınmaya başladı

16:22 13.10.2021
© AATurkovac
Turkovac - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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Kovid-19'la mücadele kapsamında 3. dozun, yerli aşı Turkovac ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. doz Kovid-19 aşısını yaptıracak kişileri yerli aşı Turkovac için gönüllü olmaya çağırmasının ardından başvurular alınıyor.
Turkovac hatırlatma dozu uygulamasına katılmak isteyenler, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve iki doz aşısını yaptırmış 18-59 yaş kişiler arasından seçilecek.
Üçüncü dozunu Turkovac ile olmak isteyenler 'enabiz.gov.tr' sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.
Açılan pencerede '3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 Turkovac aşısı ile yaptırmak istiyorum' seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.
Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.
Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.
Yerli aşı Turkovac'ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda Turkovac'ı tercih etmesi gerekiyor.
Ayrıntılı bilgiye 'ALO 184' hattından ulaşılabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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