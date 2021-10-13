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https://tr.sputniknews.com/20211013/30-yillik-pringlestan-logo-degistirme-karari-1049776634.html
30 yıllık Pringles'tan logo değiştirme kararı
30 yıllık Pringles'tan logo değiştirme kararı
Birleşik Krallık'ta ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 30 yıl geçen Pringles, bu vesileyle logosunu değiştirme kararı aldı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T11:52+0300
2021-10-13T11:52+0300
2021-10-13T11:52+0300
yaşam
marka
logo
değişim
pringles
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Patates cips markası Pringles, 20 yıldan sonra ilk defa maskotu 'Bay P'nin görünümünde değişikliğe gidiyor.Dönüşümün ardından saçlarını kaybeden Bay P, artık yeni kaşlara ve süslü yeni bir kırmızı papyon ile modern bir emoji tarzı görünüme sahip olacak.Mr. P'in özgün hali, ilk olarak 1967'de New York'ta Arch Drummond tarafından tasarlanmıştı.Maskot o zamandan beri küresel bir simge haline gelmiş, hatta bir dönem çizgi dizi The Simpsons'a konuk oyuncu olarak da katılmıştı.
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marka, logo, değişim, pringles
30 yıllık Pringles'tan logo değiştirme kararı
Birleşik Krallık'ta ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 30 yıl geçen Pringles, bu vesileyle logosunu değiştirme kararı aldı.
Patates cips markası
Pringles, 20 yıldan sonra ilk defa maskotu 'Bay P'nin görünümünde değişikliğe gidiyor.
Dönüşümün ardından saçlarını kaybeden Bay P, artık yeni kaşlara ve süslü yeni bir kırmızı papyon ile modern bir emoji tarzı görünüme sahip olacak.
Mr. P'in özgün hali, ilk olarak 1967'de New York'ta Arch Drummond tarafından tasarlanmıştı.
Maskot o zamandan beri küresel bir simge haline gelmiş, hatta bir dönem çizgi dizi The Simpsons'a konuk oyuncu olarak da katılmıştı.