https://tr.sputniknews.com/20211013/30-yillik-pringlestan-logo-degistirme-karari-1049776634.html

30 yıllık Pringles'tan logo değiştirme kararı

30 yıllık Pringles'tan logo değiştirme kararı

Birleşik Krallık'ta ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 30 yıl geçen Pringles, bu vesileyle logosunu değiştirme kararı aldı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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Patates cips markası Pringles, 20 yıldan sonra ilk defa maskotu 'Bay P'nin görünümünde değişikliğe gidiyor.Dönüşümün ardından saçlarını kaybeden Bay P, artık yeni kaşlara ve süslü yeni bir kırmızı papyon ile modern bir emoji tarzı görünüme sahip olacak.Mr. P'in özgün hali, ilk olarak 1967'de New York'ta Arch Drummond tarafından tasarlanmıştı.Maskot o zamandan beri küresel bir simge haline gelmiş, hatta bir dönem çizgi dizi The Simpsons'a konuk oyuncu olarak da katılmıştı.

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marka, logo, değişim, pringles