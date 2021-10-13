Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211013/30-yillik-pringlestan-logo-degistirme-karari-1049776634.html
30 yıllık Pringles'tan logo değiştirme kararı
30 yıllık Pringles'tan logo değiştirme kararı
Birleşik Krallık'ta ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 30 yıl geçen Pringles, bu vesileyle logosunu değiştirme kararı aldı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T11:52+0300
2021-10-13T11:52+0300
yaşam
marka
logo
değişim
pringles
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049776528_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_9313557b2ae23cc5cab50db83f4b931c.jpg
Patates cips markası Pringles, 20 yıldan sonra ilk defa maskotu 'Bay P'nin görünümünde değişikliğe gidiyor.Dönüşümün ardından saçlarını kaybeden Bay P, artık yeni kaşlara ve süslü yeni bir kırmızı papyon ile modern bir emoji tarzı görünüme sahip olacak.Mr. P'in özgün hali, ilk olarak 1967'de New York'ta Arch Drummond tarafından tasarlanmıştı.Maskot o zamandan beri küresel bir simge haline gelmiş, hatta bir dönem çizgi dizi The Simpsons'a konuk oyuncu olarak da katılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049776528_46:0:1113:800_1920x0_80_0_0_513e57a6bcc098702909b65ee82ed0fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marka, logo, değişim, pringles

30 yıllık Pringles'tan logo değiştirme kararı

11:52 13.10.2021
© AP Photo / Pat WellenbachPringles
Pringles - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Pat Wellenbach
Abone ol
Birleşik Krallık'ta ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 30 yıl geçen Pringles, bu vesileyle logosunu değiştirme kararı aldı.
Patates cips markası Pringles, 20 yıldan sonra ilk defa maskotu 'Bay P'nin görünümünde değişikliğe gidiyor.
Dönüşümün ardından saçlarını kaybeden Bay P, artık yeni kaşlara ve süslü yeni bir kırmızı papyon ile modern bir emoji tarzı görünüme sahip olacak.
Mr. P'in özgün hali, ilk olarak 1967'de New York'ta Arch Drummond tarafından tasarlanmıştı.
Maskot o zamandan beri küresel bir simge haline gelmiş, hatta bir dönem çizgi dizi The Simpsons'a konuk oyuncu olarak da katılmıştı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce