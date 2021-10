'ABD dahil herkeste enflasyonist baskı oluşuyor, bir sonraki adım faiz artışlarını getirecek'

“Türkiye’nin 1987’den gaz hikayesi başladığından beri uzun vadeli kontratları vardı. O dönem ilk Ruslarla yapıldı, sonra Cezayir, Nijerya, Azerbaycan, İran derken bu şekilde gitti ve bugüne geldi. Bu sene sona eren Ruslarla 8 milyar metreküp 1996’da yapılmış bir kontrat var. Bu kontratın 4 milyar metreküpü yasa gereği özel sektöre devredilmişti, 4 milyar metreküpü BOTAŞ’ın elinde kalmıştı. Bu kontratlar 2021 yılında sona eriyor ve bunun uzatılmasına ilişkin müzakereler sürüyor. 1999’da imzalanmış Nijerya enerji kontratı sona eriyor. Azerbaycan’ın 2001’de imzalanmış Şah Deniz 1 kontratı sona erdi. Fakat uzun vadeli Mavi Akım, İran, Cezayir kontratıdır bunlar hala duruyor. Türkiye son yıllarda 81 vilayette gaz kullanmaya başladık. Ve bu gaz konutlarda kullanılıyor. Konutların da tüketim profilli genelde kışındır. Kışın 5 ayda gazı açarlar, yazın mutfakta kullanılır. Kış talebi her geçen gün artıyor ve her yıl ilave 10 milyon metreküp günlük talep devreye giriyor. Bu sene yaklaşık 300 milyon metreküp günlük bir talep bekliyoruz soğuk kış günlerinde. Bunu karşılamanın sadece uzun vadeli kontratlarla imkanı yok. Mevcut kontratlar sona ermeseydi bile Türkiye’nin kış döneminde gaz ihtiyacını karşılamak için spot piyasadan LNG alması gerekecek. Bu kontratlar sona erince daha da fazla ihtiyaç oldu. Ya bu kontratlar uzatılacak ya da bunların yerini bizim bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Halihazırda sübvansiyon yapılıyor. BOTAŞ eylül ayından beri kış dönemi için spot LNG alıyor, onu dünya fiyatlarından alıyor. Formüle fiyatla aldığı uzun vadeli kontratların da fiyatları konutlardaki fiyatların çok üzerinde, sübvansiyon yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de eğer piyasalarda bir geri dönüş olmazsa, fiyatlar bu seviyede giderse özellikle spot LNG’yi dünya fiyatlarından alacak. Aradaki farkı da tüketiciye yansıtmak zorunda. Ya da bir kaynaktan sübvanse etmek zorunda. Şimdiye kadar bu sübvansiyon hep BOTAŞ’ın bilançosundan yapılıyordu. BOTAŞ, bir kamu iktisadi teşekkülü, eskiden hazinedeydi, varlık fonuna devredildi. Sermayesiyle sınırlı. Ya oraya bu sübvansiyonlar paralelinde sermaye arttıracaksınız ya da bir yerden bir kaynak yaratacaksınız. Bu yaratılan kaynak da vergi mükellefleri, yine bizim cebimizden çıkıyor. Ya gaz pahalanacak ya vergimiz artacak. Birilerinin fedakarlık ediyoruz dediği gibi. Fedakarlık eden yine vergi mükellefi ya da gaz tüketicileri. Yapılması gereken doğru sübvansiyonun doğru tüketiciye uygulanması gerekiyor. Şu anda konutlar sübvanse ediliyor ama İstanbul’da Boğaz'da yalıda oturan da aynı fiyata alıyor, Sultanbeyli’deki Ayşe Teyze de aynı fiyata alıyor. Halbuki sübvansiyon yapılacaksa dar gelirliye yapılmalı, bunun çok kolay metotları var. İngiltere de Fransa da yapıyor. Yapılacak metotları var, böyle her konuta sübvansiyon yapılmaması gerekiyor."