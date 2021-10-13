https://tr.sputniknews.com/20211013/abd-dahil-herkeste-enflasyonist-baski-olusuyor-bir-sonraki-adim-bence-faiz-artislarini-getirecek-1049836069.html

'ABD dahil herkeste enflasyonist baskı oluşuyor, bir sonraki adım faiz artışlarını getirecek'

'ABD dahil herkeste enflasyonist baskı oluşuyor, bir sonraki adım faiz artışlarını getirecek'

Aktürk'e göre, yüksek enerji fiyatlarının sebebi pandemi sonrası talep artışı, yatırımcının kar maksimizasyonu ve Çin'in 'deli gibi gaz talebi'. Türkiye'de... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T23:50+0300

2021-10-13T23:50+0300

2021-10-14T23:58+0300

eksen

rusya

vladimir putin

doğalgaz

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Dünya çapında gelişmiş ülkelerdeki aşılanma oranlarıyla birlikte koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden çıkış başlamışken, tedarik sıkıntıları eşliğinde enerji fiyatları tırmanışa geçti. 83 doların üzerinde işlem gören Brent petrol varil fiyatı son üç yılın zirvesine çıktı. Avrupa’da geçen yıl 100 dolara kadar düşen bin metreküp doğalgaz fiyatı, spot piyasalarında yaz başından beri artarak 2 bin dolara yaklaştı. Kömür fiyatı da Avrupa’da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü, ton fiyatı 275 doları aşarak rekor kırdı.Hem ABD hem de Avrupa'daki enflasyonist ortamda enerji fiyatları yoğun tartışma konusu. Kimi uzmanlar Rusya'yı suçlarken, Moskova Avrupa'ya enerji tedakinin artırıldığı ve bütün anlaşmaya uyulduğunun altını çiziyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Avrupa'daki kriz halinden Rusya'dan yeterli alım yapılmamış olmasının etkili olabileceğini belirtti. Diğer yandan pandemiden çabucak çıkmış odlan Çin'den artan talebe dikkat çekilse de enerji piyasalarında Batılı spekülatörlerin de yaşananlarda büyük etkisi bulunduğu belirtiliyor.Gelişmeleri eski BOTAŞ yetkilisi ve enerji uzmanı Ali Arif Aktürk ile konuştuk.'Temel sebepler pandemi sonrası talep artışı, parasal genişleme ve risk iştahı yüksek yatırımcının kar maksimizasyonu hedefi'Ali Arif Aktürk, enerji fiyatlarındaki yükselişin en temel nedeninin pandemi sonrasında ötelenen talep artışı olduğunu vurgularken, büyüme oranlarıyla birlikte enerji ve emtialara talep ve dünya çapında parasal genişleme hızındaki artışa dikkat çekti. 2008'deki benzeri hareketliliğe atıfta bulunan Aktürk, risk iştahı yüksek yatırımcıların vadeli işlemler piyasalarında kar maksimizasyonu hedefinin altını çizerken, Avrupa’daki küçük ve orta ölçekli enerji firmalarının kaybettiği dönemin yakın olduğu öngörüsünde bulundu:'Çin deli gibi gaz talep ediyor'Aktürk, diğer yandan Çin'de ortaya çıkan büyük talebe ve ABD'den kargo trafiğine vurgu yaptı:"Olayın talep yönüne gelirsek başta Çin olmak üzere Uzakdoğu’nun ciddi bir talebi var, spot piyasalarda spot LNG kargolarında kapanın elinde kalıyor. Çin deli gibi gaz talep ediyor. Uzakdoğu’daki yükseliş gaz piyasasını şöyle bozdu. Eskiden bir Atlantik benzini vardı, bir de Pasifik. Atlantik’teki kargolar Uzakdoğu’ya pek gidemezdi. Çünkü seyahat süresi yaklaşık 35-40 gün, navlun pahalıya geliyor. Dolayısıyla Amerika’dan dolum yapan bir kargo Uzakdoğu’ya gittiğinde navlundan dolayı karlı değildi. Ama şu anda o kadar açıldı ki Amerika’daki fiyatlarla Uzakdoğu’daki fiyatlar arası o kadar açıldı ki. Adam kargoyu Amerika’nın doğu kıyısından yüklüyor, Çin’e gönderebiliyor. Bu da piyasayı tahrip etti, şimdi kargo sıkıntısı da var. Dolayısıyla gaz için böyle oldu.”'Bir sonraki adımda faiz artışlarını getirecek'Aktürk petroldeki günlük talebin ise hala pandemi öncesine ulaşamadığını belirtirken, enerji ve emtifa fiyatlarıylla artan enflasyonist baskının ABD dahil pek çok ülkeyi etkiler hale geldiğini vurguladı. Aktürk'e göre bir sonraki adımda faiz artışları gelecek:“Petrolde hala günlük talep pandemi öncesine ulaşmadı. 2022’nin sonunda pandemi öncesindeki talebe ulaşması bekleniyor. 2020’de 8.5 milyon varil düşen günlük talep, 2021’de 6 milyon varil yükselişle tamamlaması bekleniyor. OPEC, 6 milyon varili 5.8 milyon varil artış olarak revize etmiş. 2022’de ise ilave 4 milyon varil bir talep geliyor. 2022’de ilave 4 milyon varili koyduğunuzda petrolde 100.6 milyon varil talep olacak. Şu anki durumda bu karşılanabilir bir talep. Fiyatları yukarı çekecek bir talep değil. Dünyanın enerjiyle haşır neşir olması, emtianın yüksek seyretmesi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere herkeste enflasyonist baskı oluşuyor. ABD de dahil enflasyonu konuşuyor. Bu da bir sonraki adımda bence faiz artışlarını getirecek. Çünkü enflasyonda dar gelirli insanlar da etkileniyor. Yönetimler de bundan rahatsız. Baya bir radikal ekonomilerde değişimler olacak diye düşünüyorum."‘Avrupa’nın Rusya’ya bağımlılığı olduğu kadar Rusya’nın da Avrupa’ya bağımlılığı var’Rusya liderinin geçen hafta bir açıklamasıyla fiyatların düştüğünü anımsatan Aktürk, bu durumun da fiyatlardaki yükselişin yapaylığını ortaya koyduğu görüşünde. Merkel'in dediği gibi Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'ya gaz arzını hiçbir zaman kesmediklerini belirten Aktürk, Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığı olduğu kadar Rusya'nın da Avrupa'ya bağımlılığı bulunduğunu anımsattı. Aktürk, gaz sahalarının da bilinenin aksine vanayı aç-kapa işlemediğini vurgularken, gazın sermaye yoğun yatırım ve nakit akışı gerektiren bir iş olduğunu dile getirdi:'Boğaz'da yalıda oturan da, Sultanbeyli’deki Ayşe Teyze de aynı fiyata alıyor. Sübvansiyon dar gelirli için yapılmalı'Aktürk, Türkiye’nin mevcut kontratları sona ermeseydi bile artan doğalgaz ihtiyacını karşılamak için spot piyasaya yönelmek durumunda kalacağını vurguladı. BOTAŞ'ın zaten sübvansiyona gittiğini belirten Aktürk’e göre, fiyatlar bu seviyede giderse, spot LNG dünya fiyatlarından alınmaya başlanacak ve aradaki fiyat farkı tüketiciye yansıtılmak durumunda kalınacak. Aktürk, İstanbul'da Boğaz'da oturanla Sultanbeyli'deki dar gelirlinin aynı bedelleri ödediğini anımsatırken, sübvansiyonun doğru yapılması gerektiğini, bunun yurt dışında da örnekleri bulunduğunu anımsattı:'TürkAkım görüşmeleri sırasında müzakeresi yapılsaydı...'Aktürk, doğalgaz ile elektrik fiyatları arasındaki bağlantıya dikkat çekerken Türkiye'nin girdiği kötü döneme vurgu yaptı. Aktürk, Rusya ile sona erecek kontrat meselesinin yeni olmadığını söylerken, "Keşke bir sene önce uzatsaydık, müzakeresini TürkAkım görüşmelerinde yapsaydık, bir nebze rahat olurduk" dedi:"Artı elektrik ve sanayi fiyatları, gaz fiyatları göreceli olarak konut fiyatlarından yüksek ama onlar da artık sürdürülemez boyutta. Doğal gaz fiyatına zam yapsanız, elektrik fiyatını yukarı çekecek. Sanayiye yapsanız üretim maliyetleri ortada. Türkiye çok kötü bir dönemde, kontrat müzakeresi yapıyor, bu biraz şanssızlığımız. Sona erecek kontratlar bugün ortaya çıkmadı, keşke bunu bir sene öncesinden uzatsaydık, müzakeresini yapsaydık. Hatta TürkAkım görüşmeleri yapılırken de bunlar tamamlansaydı, bugün en azından bir nebze olsun daha rahat olurduk.”

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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rusya, vladimir putin, doğalgaz