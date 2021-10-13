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https://tr.sputniknews.com/20211013/abdde-2-basli-6-ayakli-kaplumbaga-bacaklari-farkli-beyinler-tarafindan-yonetiliyor-1049769346.html
ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor
ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor
ABD’nin Massachusetts eyaletinde iki hafta önce doğan 2 başlı 6 ayaklı su kaplumbağası gelişim gösteriyor. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T04:14+0300
2021-10-13T04:14+0300
2021-10-13T04:14+0300
yaşam
bacak
kaplumbağa
baş
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Massachusetts’teki Birdsey Cape Vahşi Yaşam Merkezi'nde tutulan kaplumbağanın solucan yiyerek beslendiği ve bacaklarını hareket ettirebildiği bildirildi.Yapılan incelemeler, kaplumbağanın iki sindirim sistemine sahip olduğunu ve bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiğini gösterdi.Araştırmacıların koruma altına almak ve büyüme serüvenini izlemek istediği çift başlı kaplumbağa, ABD’nin Barnstable bölgesindeki bir yuvadan getirilmişti.
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bacak, kaplumbağa, baş
ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor
ABD’nin Massachusetts eyaletinde iki hafta önce doğan 2 başlı 6 ayaklı su kaplumbağası gelişim gösteriyor.
Massachusetts’teki Birdsey Cape Vahşi Yaşam Merkezi'nde tutulan kaplumbağanın solucan yiyerek beslendiği ve
bacaklarını hareket ettirebildiği
bildirildi.
Yapılan incelemeler, kaplumbağanın iki sindirim sistemine sahip olduğunu ve bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiğini gösterdi.
Araştırmacıların koruma altına almak ve büyüme serüvenini izlemek istediği çift başlı kaplumbağa, ABD’nin
Barnstable bölgesindeki bir yuvadan getirilmişti.