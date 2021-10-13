Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211013/abdde-2-basli-6-ayakli-kaplumbaga-bacaklari-farkli-beyinler-tarafindan-yonetiliyor-1049769346.html
ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor
ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor
ABD’nin Massachusetts eyaletinde iki hafta önce doğan 2 başlı 6 ayaklı su kaplumbağası gelişim gösteriyor. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T04:14+0300
2021-10-13T04:14+0300
yaşam
bacak
kaplumbağa
baş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103986/12/1039861259_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a5f3e240910e1877057f5500cf2594aa.jpg
Massachusetts’teki Birdsey Cape Vahşi Yaşam Merkezi'nde tutulan kaplumbağanın solucan yiyerek beslendiği ve bacaklarını hareket ettirebildiği bildirildi.Yapılan incelemeler, kaplumbağanın iki sindirim sistemine sahip olduğunu ve bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiğini gösterdi.Araştırmacıların koruma altına almak ve büyüme serüvenini izlemek istediği çift başlı kaplumbağa, ABD’nin Barnstable bölgesindeki bir yuvadan getirilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103986/12/1039861259_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_8269a12704d8cd7d5b9090e9fd18aaba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bacak, kaplumbağa, baş

ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor

04:14 13.10.2021
© AAKaplumbağa - Caretta caretta
Kaplumbağa - Caretta caretta - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
Abone ol
ABD’nin Massachusetts eyaletinde iki hafta önce doğan 2 başlı 6 ayaklı su kaplumbağası gelişim gösteriyor.
Massachusetts’teki Birdsey Cape Vahşi Yaşam Merkezi'nde tutulan kaplumbağanın solucan yiyerek beslendiği ve bacaklarını hareket ettirebildiği bildirildi.
Yapılan incelemeler, kaplumbağanın iki sindirim sistemine sahip olduğunu ve bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiğini gösterdi.
Araştırmacıların koruma altına almak ve büyüme serüvenini izlemek istediği çift başlı kaplumbağa, ABD’nin Barnstable bölgesindeki bir yuvadan getirilmişti.
000100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:15Zonguldak'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu
05:01Kalibr füzeleriyle donatılan yeni Magadan denizaltısı hizmete girdi
04:32ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay
04:14ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor
03:58Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker metrelerce yüksekten yere çakıldı
03:21Vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
03:15Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın
03:06Wall Street Journal: ABD'nin Kolombiya Büyükelçiliği çalışanlarında Havana Sendromu görüldü
03:05Ankara'daki kazı çalışmasında insan kemiklerine rastlandı
02:49Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı
02:31Yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
02:115 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti
02:00ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu
01:48ABD’de hava yolu şirketi Southwest Airlines'in 2000’den fazla uçuşu iptal oldu
01:42Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: 'Ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz'
01:35Odessa'da Rusya Başkonsolosluğu'nun kapısına kırmızı boya ile saldırı
01:19Mansur Yavaş duyurdu: Öğrenciler için kiralık ev portalı oluşturuldu
01:09Akıllı telefon satın alan Haredi Yahudi darp edildi
01:06İYİ Parti İl Başkanı istifa etti
00:56İki öğrencinin taciz şikayetinde bulunduğu beden eğitimi öğretmeni tutuklandı