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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211013/adiyamanda-94-ev-kovid-19-karantinasina-alindi-1049798412.html
Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 94 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T21:41+0300
2021-10-13T21:41+0300
2021-10-13T21:42+0300
koronavirüs
koronavirüs
adıyaman
karantina
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Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre bu kapsamda bazı mahallelerdeki 94 ev karantinaya alındı.
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koronavirüs, adıyaman, karantina
Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı 21:41 13.10.2021 (güncellendi: 21:42 13.10.2021)
Adıyaman'da 94 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin
Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre bu kapsamda bazı mahallelerdeki
94 ev karantinaya alındı.