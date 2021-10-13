https://tr.sputniknews.com/20211013/adiyamanda-94-ev-kovid-19-karantinasina-alindi-1049798412.html

Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 94 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

koronavirüs

adıyaman

karantina

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Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre bu kapsamda bazı mahallelerdeki 94 ev karantinaya alındı.

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koronavirüs, adıyaman, karantina