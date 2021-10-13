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https://tr.sputniknews.com/20211013/ak-partili-eroglu-turkiyenin-kuresel-iklim-degisikligindeki-curmu-cok-az-1049794281.html
AK Partili Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az
AK Partili Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az
TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bütün taraflarla yaptığım görüşmelerde Türkiye'nin küresel... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T18:58+0300
2021-10-13T18:58+0300
tbmm
veysel eroğlu
iklim değişikliği
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TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi.Kütahya Valisi Ali Çelik’i makamında ziyaret eden Eroğlu, burada küresel iklim değişikliği ve Paris İklim Anlaşması ile ilgili konuştu. Küresel iklim değişikliğinin bütün dünyanın problemi olduğunu belirterek atılacak adımlara dikkati çeken Eroğlu, şunları söyledi:“Bütün taraflarla yaptığım görüşmelerde Türkiye’nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az. Yüzde 1 kadar. O kadar küçük. Ama diğer ülkelerin salgıladığı karbondioksit ve metan gazı seviyesi çok fazla."Meksika’nın Cancun kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı’na katıldığını hatırlatan Eroğlu, ‘Burada Türkiye’ye özel şartlar tanınmalı’ diyerek karar alındı” dedi.'Enerjinin yüzde 52'si yenilebilir'Son yıllardaki küresel iklim değişikliği ve Türkiye’deki kuraklık ile ilgili komisyon olarak tüm kurum, kuruluş ve akademisyenleri dinlediklerini anlatan Eroğlu, Paris İklim Anlaşması’nın geçtiğimiz günlerde Meclis’te onaylandığını hatırlattı.Türkiye’nin bu konuda çok çalışma yaptığını ve temiz enerji noktasında Avrupa’da 2’nci, dünyada 7’nci sırada olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:"Ülkemizdeki enerjinin yüzde 52’sini yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Ayrıca katı atık, atık su arıtma tesisleri konusunda çok büyük hamleler yaptık. Bölünmüş yollar sayesinde trafikteki emisyon çok azaldı.Ayrıca termik santrallere filtre ve binalarda izolasyon konularında çalışmalar başladı. Bütün şehirlere doğal gaz getirdik, kömür kullanımı azaldı. Türkiye bu konuda büyük bir gayret ediyor. Yeşil mutabakat çerçevesinde de çalışmalarımız devam ediyor."Komisyon olarak hazırladıkları raporu kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını da aktaran Eroğlu, özellikle karbondioksit emerek oksijen veren yutak alanları artırmaya çalıştıklarını söyledi. Hükümetleri döneminde 5 milyar 100 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Eroğlu, daha yeşil ve güzel bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
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tbmm, veysel eroğlu, iklim değişikliği

AK Partili Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az

18:58 13.10.2021
© AA / Murat KaynakVeysel Eroğlu
Veysel Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA / Murat Kaynak
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TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bütün taraflarla yaptığım görüşmelerde Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az, yüzde 1 kadar. O kadar küçük. Ama diğer ülkelerin salgıladığı karbondioksit ve metan gazı seviyesi çok fazla" dedi.
TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi.
Kütahya Valisi Ali Çelik’i makamında ziyaret eden Eroğlu, burada küresel iklim değişikliği ve Paris İklim Anlaşması ile ilgili konuştu. Küresel iklim değişikliğinin bütün dünyanın problemi olduğunu belirterek atılacak adımlara dikkati çeken Eroğlu, şunları söyledi:
“Bütün taraflarla yaptığım görüşmelerde Türkiye’nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az. Yüzde 1 kadar. O kadar küçük. Ama diğer ülkelerin salgıladığı karbondioksit ve metan gazı seviyesi çok fazla."
Meksika’nın Cancun kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı’na katıldığını hatırlatan Eroğlu, ‘Burada Türkiye’ye özel şartlar tanınmalı’ diyerek karar alındı” dedi.

'Enerjinin yüzde 52'si yenilebilir'

Son yıllardaki küresel iklim değişikliği ve Türkiye’deki kuraklık ile ilgili komisyon olarak tüm kurum, kuruluş ve akademisyenleri dinlediklerini anlatan Eroğlu, Paris İklim Anlaşması’nın geçtiğimiz günlerde Meclis’te onaylandığını hatırlattı.
Türkiye’nin bu konuda çok çalışma yaptığını ve temiz enerji noktasında Avrupa’da 2’nci, dünyada 7’nci sırada olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:
"Ülkemizdeki enerjinin yüzde 52’sini yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Ayrıca katı atık, atık su arıtma tesisleri konusunda çok büyük hamleler yaptık. Bölünmüş yollar sayesinde trafikteki emisyon çok azaldı.
Ayrıca termik santrallere filtre ve binalarda izolasyon konularında çalışmalar başladı. Bütün şehirlere doğal gaz getirdik, kömür kullanımı azaldı. Türkiye bu konuda büyük bir gayret ediyor. Yeşil mutabakat çerçevesinde de çalışmalarımız devam ediyor."
Komisyon olarak hazırladıkları raporu kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını da aktaran Eroğlu, özellikle karbondioksit emerek oksijen veren yutak alanları artırmaya çalıştıklarını söyledi. Hükümetleri döneminde 5 milyar 100 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Eroğlu, daha yeşil ve güzel bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
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