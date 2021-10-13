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https://tr.sputniknews.com/20211013/akilli-telefon-satin-alan-haredi-yahudi-darp-edildi-1049767093.html
Akıllı telefon satın alan Haredi Yahudi darp edildi
Akıllı telefon satın alan Haredi Yahudi darp edildi
Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T01:09+0300
2021-10-13T01:09+0300
2021-10-13T01:42+0300
dünya
yahudi
kudüs
telefon
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Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Haredi bir gencin mağazadan bir telefon satın aldığı sırada aralarında hahamın bulunduğu bir grup Haredi tarafından darp edildiği görülüyor.Öte yandan Haredi mezhebi, takipçilerinin telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmelerini yasaklıyor.
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yahudi, kudüs, telefon
Akıllı telefon satın alan Haredi Yahudi darp edildi 01:09 13.10.2021 (güncellendi: 01:42 13.10.2021)
Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi.
'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. Kudüs
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Haredi bir gencin mağazadan bir telefon satın aldığı sırada aralarında hahamın bulunduğu bir grup Haredi tarafından darp edildiği görülüyor.
Öte yandan Haredi mezhebi, takipçilerinin telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmelerini yasaklıyor.