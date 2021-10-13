https://tr.sputniknews.com/20211013/akilli-telefon-satin-alan-haredi-yahudi-darp-edildi-1049767093.html

Akıllı telefon satın alan Haredi Yahudi darp edildi

Akıllı telefon satın alan Haredi Yahudi darp edildi

Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T01:09+0300

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dünya

yahudi

kudüs

telefon

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Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Haredi bir gencin mağazadan bir telefon satın aldığı sırada aralarında hahamın bulunduğu bir grup Haredi tarafından darp edildiği görülüyor.Öte yandan Haredi mezhebi, takipçilerinin telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmelerini yasaklıyor.

kudüs

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yahudi, kudüs, telefon