https://tr.sputniknews.com/20211013/almanyada-holokost-inkarcisinin-yahudi-muzikologun-mezarina-gomulmesi-tepki-topladi-1049777072.html

Almanya'da Holokost inkarcısının Yahudi müzikoloğun mezarına gömülmesi tepki topladı

Almanya'da Holokost inkarcısının Yahudi müzikoloğun mezarına gömülmesi tepki topladı

Almanya’nın başkenti Berlin Brandenburg'daki Güney-Batı Stahnsdorf mezarlığının yönetimi, neo-Nazi Henry Hafenmayer’in küllerini Yahudi müzikologla aynı yere... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T12:13+0300

2021-10-13T12:13+0300

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holokost

cenaze

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Almanya’da Holokost inkarcısı, neo-Nazi kimliğiyle tanınan Henry Hafenmayer'in külleri geçen Cuma günü, 1934'te felç geçirerek hayatını kaybeden Yahudi müzikolog Max Friedlaender'ın mezarına gömüldü. Brandenburg'daki Güney-Batı Stahnsdorf mezarlığında polis eşliğinde gerçekleşen törenin ardından Yahudi toplulukları 'kabul edilemez' diyerek tepki gösterdi, sorumluların yargılanması gerektiğinin altını çizdi. DW’nin haberine göre, yerel kilise bölgesinden sorumlu piskopos Christian Stäblein, "Bir Holokost inkarcısının Max Friedlaender'ın mezarına gömülmesi tarihimiz açısından bakıldığı zaman korkunç bir hata ve şok edicidir" ifadelerini kullandı. Bu durumu nasıl telafi edebileceklerine hızlıca bakacaklarını belirtti.Mezarlığın bulunduğu Brandenburg eyaleti hükümeti olayı 'ölümcül bir hata' olarak nitelendirdi.Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, "Bu mezarlığın bir Holokost inkarcısına tahsis edilmesi ölümcül bir hatadır ve herhangi bir nezaketten yoksundur" dedi.Berlin’de Antisemitizmden sorumlu komisyon üyesi Samuel Salzborn Twitter'da yaptığı paylaşımda, bu cenaze töreninin merhumun anısına saygısızlık olarak nitelendirdi ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Cenaze töreni sırasında orada bulunan herkesin ceza hukuku kapsamında yargılanması gerektiğinin altını çizdi. Salzborn, “Burada aşırı sağcıların, bir Holokost inkarcısının gömülmesi yoluyla ölülerin huzurunu bozmak amacıyla, kasıtlı olarak Yahudi mezarlığı seçtikleri açıktır” dedi.Yahudilere karşı ırkçı nefreti körüklemekten altı yıl hapis cezasına çarptırılan Horst Mahler de dahil olmak üzere onlarca neo-Nazi’nin katıldığı Hafenmayer’in cenaze törenine polis de eşlik etmişti.

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yahudi, nazi, holokost, cenaze