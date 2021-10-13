https://tr.sputniknews.com/20211013/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-siyasi-cinayet-iddialariyla-ilgili-sorusturma-baslatti-1049773790.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili resen soruşturma... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T10:16+0300

2021-10-13T10:16+0300

2021-10-13T10:37+0300

​ankara cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

tartışma

cinayet

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin 'siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına' dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" demişti.

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​ankara cumhuriyet başsavcılığı, kemal kılıçdaroğlu, tartışma, cinayet