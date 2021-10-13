https://tr.sputniknews.com/20211013/ankarada-chpli-vekillere-mudahale-1049779215.html

Ankara'da CHP'li vekillere müdahale

Ankara'da CHP'li vekillere müdahale

CHP milletvekillerinin Ankara Adliyesi önünde pankart açarak açıklama yapmasına polis engel oldu, arbede yaşandı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T12:59+0300

2021-10-13T12:59+0300

2021-10-13T12:59+0300

türkiye

chp

polis

ankara adliyesi

arbede

müdahale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104134/43/1041344375_4:0:1003:562_1920x0_80_0_0_1258ec765d7c4a0b85840b14b1cc7aa0.jpg

Ankara Adliyesi'nde CHP’nin bastırdığı "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" adlı kitapçığın duruşması yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Gökçen, "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" suçlamasıyla ifade verdi. Mahkeme, görevsizlik kararı verdi.Duruşma sonrası CHP heyeti, adliye önünde pankartla basın açıklaması yapmak istedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Seyit Torun ve Fethi Açıkel ile milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mehmet Göker’in de bulunduğu gruba polis engel oldu, arbede çıktı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, polis, ankara adliyesi, arbede, müdahale