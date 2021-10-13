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Ankara'da CHP'li vekillere müdahale
Ankara'da CHP'li vekillere müdahale
CHP milletvekillerinin Ankara Adliyesi önünde pankart açarak açıklama yapmasına polis engel oldu, arbede yaşandı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T12:59+0300
2021-10-13T12:59+0300
türkiye
chp
polis
ankara adliyesi
arbede
müdahale
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Ankara Adliyesi'nde CHP’nin bastırdığı "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" adlı kitapçığın duruşması yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Gökçen, "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" suçlamasıyla ifade verdi. Mahkeme, görevsizlik kararı verdi.Duruşma sonrası CHP heyeti, adliye önünde pankartla basın açıklaması yapmak istedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Seyit Torun ve Fethi Açıkel ile milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mehmet Göker’in de bulunduğu gruba polis engel oldu, arbede çıktı.
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chp, polis, ankara adliyesi, arbede, müdahale

Ankara'da CHP'li vekillere müdahale

12:59 13.10.2021
© AAAnkara Adliyesi
Ankara Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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CHP milletvekillerinin Ankara Adliyesi önünde pankart açarak açıklama yapmasına polis engel oldu, arbede yaşandı.
Ankara Adliyesi'nde CHP’nin bastırdığı "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" adlı kitapçığın duruşması yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Gökçen, "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" suçlamasıyla ifade verdi. Mahkeme, görevsizlik kararı verdi.
Duruşma sonrası CHP heyeti, adliye önünde pankartla basın açıklaması yapmak istedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Seyit Torun ve Fethi Açıkel ile milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mehmet Göker’in de bulunduğu gruba polis engel oldu, arbede çıktı.
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