Ankara'da CHP'li vekillere müdahale

Ankara Adliyesi'nde CHP’nin bastırdığı "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" adlı kitapçığın duruşması yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Gökçen, "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" suçlamasıyla ifade verdi. Mahkeme, görevsizlik kararı verdi.Duruşma sonrası CHP heyeti, adliye önünde pankartla basın açıklaması yapmak istedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Seyit Torun ve Fethi Açıkel ile milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mehmet Göker’in de bulunduğu gruba polis engel oldu, arbede çıktı.
CHP milletvekillerinin Ankara Adliyesi önünde pankart açarak açıklama yapmasına polis engel oldu, arbede yaşandı.
Ankara Adliyesi'ndeCHP’nin bastırdığı "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" adlı kitapçığın duruşması yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Gökçen, "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" suçlamasıyla ifade verdi. Mahkeme, görevsizlik kararı verdi.
Duruşma sonrası CHP heyeti, adliye önünde pankartla basın açıklaması yapmak istedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Seyit Torun ve Fethi Açıkel ile milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mehmet Göker’in de bulunduğu gruba polis engel oldu, arbede çıktı.