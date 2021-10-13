https://tr.sputniknews.com/20211013/ankaradaki-kazi-calismasinda-insan-kemiklerine-rastlandi-1049768585.html

Ankara'daki kazı çalışmasında insan kemiklerine rastlandı

Ankara'daki kazı çalışmasında insan kemiklerine rastlandı

Ankara'da, belediye ekiplerinin yol çalışması için otoyol kenarında kazı yaptığı sırada insan kemikleri bulundu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T03:05+0300

2021-10-13T03:05+0300

2021-10-13T03:06+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

etimesgut

kemik

insan

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Etimesgut ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yol çalışması için otoyol kenarında yaptığı kazıda insan kemiklerine rastlandı.Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı.Kemikler Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

ankara

etimesgut

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, etimesgut, kemik, insan