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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211013/assos-dayanismasi-2-bin-600-yillik-assos-antik-kentinde-doga-ve-tarih-katliami-yapiliyor-1049800802.html
Assos Dayanışması: 2 bin 600 yıllık Assos Antik Kenti’nde doğa ve tarih katliamı yapılıyor
Assos Dayanışması: 2 bin 600 yıllık Assos Antik Kenti’nde doğa ve tarih katliamı yapılıyor
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Assos Dostları Platformu’ndan Cem Tüzün, “2 bin 600 yıllık Assos Antik Kenti’nde insanı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T23:31+0300
2021-10-13T23:33+0300
akşam postasi
assos
tarihi bina
tarihi eser
assos antik kenti
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Assos Dayanışması: “2600 yıllık Assos Antik Kenti’nde insanı koruma gerekçesiyle doğa ve tarih katliamı yapılıyor”
Assos Dayanışması: “2600 yıllık Assos Antik Kenti’nde insanı koruma gerekçesiyle doğa ve tarih katliamı yapılıyor”
Tarihi Assos Antik Kenti’ne ‘kaya ıslahı’ gerekçesiyle iş makinelerinin girmesi bölge halkının ve çevrecilerin tepkisine sebep oldu.Assos Dostları Platformu’ndan Cem Tüzün, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayına katılarak yaşananları anlattı. Tüzün, “Bu dünya kültür mirası sayılacak 2 bin 600 yıllık bir yere yapılacak şey mi? Kültür Bakanlığı’nın yapması gereken ihaleyi Köylere Hizmet Götürme birimi yapınca ortaya doğa katliamı çıktı” dedi.Cem Tüzün’ün anlatımıyla Assos’ta son durum ise şöyle:'Bu işi bakanlık yapmalıydı'Kaya düşmesini engellemek için ihale açıldı. Assos Antik Kenti ve Antik Liman birinci derece arkeolojik koruma alanıdır. Bu kadar mühendislik çözümü gerektiren bir yeri Kültür Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapabilirdi ama bu çalışma Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kaymakamlık tarafından görevlendirilen memur üyeleri dışındaki ihale encümenindeki muhtarların ortalama eğitim seviyesi ortaokul. Eğitim seviyesi ayıp değil ama dünya kültür mirasının en önemli birleşenlerinden biri olan, gözümüz gibi bakmamız gereken bir mirasa yapılacak bir müdahaleye bu eğitim seviyesiyle müdahale etmek başlı başına yanlıştır.'İnsanı korumak için doğayı yok etmek'
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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assos, tarihi bina, tarihi eser, assos antik kenti, аудио

Assos Dayanışması: 2 bin 600 yıllık Assos Antik Kenti’nde doğa ve tarih katliamı yapılıyor

23:31 13.10.2021 (güncellendi: 23:33 13.10.2021)
AKŞAM POSTASI
Assos Dayanışması: “2600 yıllık Assos Antik Kenti’nde insanı koruma gerekçesiyle doğa ve tarih katliamı yapılıyor”
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Assos Dostları Platformu’ndan Cem Tüzün, “2 bin 600 yıllık Assos Antik Kenti’nde insanı koruma gerekçesiyle doğa ve tarih katliamı yapılıyor” dedi.
Tarihi Assos Antik Kenti’ne ‘kaya ıslahı’ gerekçesiyle iş makinelerinin girmesi bölge halkının ve çevrecilerin tepkisine sebep oldu.
Assos Dostları Platformu’ndan Cem Tüzün, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayına katılarak yaşananları anlattı.
Tüzün, “Bu dünya kültür mirası sayılacak 2 bin 600 yıllık bir yere yapılacak şey mi? Kültür Bakanlığı’nın yapması gereken ihaleyi Köylere Hizmet Götürme birimi yapınca ortaya doğa katliamı çıktı” dedi.
Cem Tüzün’ün anlatımıyla Assos’ta son durum ise şöyle:

"Assos Antik kenti denizden oldukça yüksek bir uçurumun tepesindeki dağın tepesine kurulmuş bir antik şehirdir. Arkeolojik buluntulara sahiptir ve 2 bin 600 yıl boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir yerdir. Son 30-40 yıldır özellikle turizmin başlamasıyla birlikte buralara gelen vatandaşlar Assos Antik Limanına ulaşmak istediler. Assos’ta ilk bulunduğum yıllarda 2 kullanılabilir 3 de yıkık bina vardı şuan bir karış denize girilebilecek yer yok. Boş arazi kalmadı. Bütün araziler otel ve turizm tesisleri tarafından kaplandı. Behramkale köyünden Assos Antik limanına inmek için geçmişten beri var olan patika yol gittikçe genişletildi ve yalıyarı (yamaç) yaralandı. Yaralanan doğal kaya dokusu üzerinden zaman zaman yola ve otellerin çatısına kaya parçası düşmeye başladı. İnsanlar, tesisler ve araçlar için can güvenliği açısından tehdit yaratıyordu. Valilik, AFAD’a görev vermiş. Merkezi Trabzon’da olan özel bir firmaya rapor hazırlatmış.

'Bu işi bakanlık yapmalıydı'

Kaya düşmesini engellemek için ihale açıldı. Assos Antik Kenti ve Antik Liman birinci derece arkeolojik koruma alanıdır. Bu kadar mühendislik çözümü gerektiren bir yeri Kültür Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapabilirdi ama bu çalışma Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kaymakamlık tarafından görevlendirilen memur üyeleri dışındaki ihale encümenindeki muhtarların ortalama eğitim seviyesi ortaokul. Eğitim seviyesi ayıp değil ama dünya kültür mirasının en önemli birleşenlerinden biri olan, gözümüz gibi bakmamız gereken bir mirasa yapılacak bir müdahaleye bu eğitim seviyesiyle müdahale etmek başlı başına yanlıştır.

'İnsanı korumak için doğayı yok etmek'

Assos Antik Kenti’ne denizden baktık ve gözlerimize inanamadık sanki orada bir taş ocağı vardı. Dağın içerisinden geçecek bir otoyol yapıyorlar gibi bir halleri vardı. Yalıyarı yok edilmiş. Çalışma bittiğinde 12 bin metrekarelik de otopark alanı yapılacakmış biz bunu duyunca şok olduk. Orası arkeolojik sit alanı. Buranın doğal ve arkeolojik koruma kararının alınma sebebi insanların tahrip etmesine karşı ama şimdi göz yumulan sınırlar zorlanarak yapılan yapılar ve bu yapıların ticari faaliyetlerin güvenliği açısından doğa ortadan kaldırılıyor. Doğayı ve arkeolojik siti insanlara karşı korumak gerekirken insanları korumak için doğayı yok etmek gibi bir yöntem seçilmiş oluyor. Burada ciddi bir katliam var kazının durdurulması gerekiyor."
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