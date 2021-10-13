https://tr.sputniknews.com/20211013/assos-dayanismasi-2-bin-600-yillik-assos-antik-kentinde-doga-ve-tarih-katliami-yapiliyor-1049800802.html

Assos Dayanışması: 2 bin 600 yıllık Assos Antik Kenti’nde doğa ve tarih katliamı yapılıyor

Assos Dayanışması: 2 bin 600 yıllık Assos Antik Kenti’nde doğa ve tarih katliamı yapılıyor

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Assos Dostları Platformu’ndan Cem Tüzün, “2 bin 600 yıllık Assos Antik Kenti’nde insanı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T23:31+0300

2021-10-13T23:31+0300

2021-10-13T23:33+0300

akşam postasi

assos

tarihi bina

tarihi eser

assos antik kenti

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Assos Dayanışması: “2600 yıllık Assos Antik Kenti’nde insanı koruma gerekçesiyle doğa ve tarih katliamı yapılıyor” Assos Dayanışması: “2600 yıllık Assos Antik Kenti’nde insanı koruma gerekçesiyle doğa ve tarih katliamı yapılıyor”

Tarihi Assos Antik Kenti’ne ‘kaya ıslahı’ gerekçesiyle iş makinelerinin girmesi bölge halkının ve çevrecilerin tepkisine sebep oldu.Assos Dostları Platformu’ndan Cem Tüzün, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayına katılarak yaşananları anlattı. Tüzün, “Bu dünya kültür mirası sayılacak 2 bin 600 yıllık bir yere yapılacak şey mi? Kültür Bakanlığı’nın yapması gereken ihaleyi Köylere Hizmet Götürme birimi yapınca ortaya doğa katliamı çıktı” dedi.Cem Tüzün’ün anlatımıyla Assos’ta son durum ise şöyle:'Bu işi bakanlık yapmalıydı'Kaya düşmesini engellemek için ihale açıldı. Assos Antik Kenti ve Antik Liman birinci derece arkeolojik koruma alanıdır. Bu kadar mühendislik çözümü gerektiren bir yeri Kültür Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapabilirdi ama bu çalışma Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kaymakamlık tarafından görevlendirilen memur üyeleri dışındaki ihale encümenindeki muhtarların ortalama eğitim seviyesi ortaokul. Eğitim seviyesi ayıp değil ama dünya kültür mirasının en önemli birleşenlerinden biri olan, gözümüz gibi bakmamız gereken bir mirasa yapılacak bir müdahaleye bu eğitim seviyesiyle müdahale etmek başlı başına yanlıştır.'İnsanı korumak için doğayı yok etmek'

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2021

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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