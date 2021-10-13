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Avustralya’da sıkı tedbirlere rağmen Delta varyantında artış sürüyor
Avustralya’da sıkı tedbirlere rağmen Delta varyantında artış sürüyor
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya’da alınan sıkı tedbirlere rağmen son 24 saatte 2066 kişi virüse yakalandı, 17 kişi... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T05:48+0300
2021-10-13T05:48+0300
koronavirüs
avustralya
koronavirüs
delta varyantı
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Delta varyantının etkisindeki, Victoria, Yeni Güney Galler (NSW) ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) Kovid-19’a yakalananların sayısındaki artış ve can kayıpları devam ediyor.Avustralya’da son 24 saatteki en fazla vaka sayısı ve can kaybı, 13 kişinin Kovid-19’dan ölmesinin yanı sıra 1571 kişinin virüse yakalanmasıyla, yaklaşık 3,5 aydır uygulanan tam kapanmaya rağmen Victoria eyaletinde kaydedildi.Öte yandan Kovid-19 yasaklarının hafta başında kısmen hafifletildiği NSW’de 444 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, 4 kişinin de hayatını kaydettiği açıklandı.Yaklaşık iki aydır yürürlükteki tam kapanmayı kaldırmaya hazırlanan ACT’de 51 kişi daha virüse yakalanırken, ülkenin diğer eyaletlerinde yeni Kovid-19 vakası bildirilmedi.Yeni kaydedilen vakalar ve can kayıplarıyla Avustralya’da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı 133 bin 446’ya, virüsten ölenlerin sayısı da 1478’e yükseldi.Ülkedeki 27 bin 455 aktif vakadan 304'ü yoğun bakımda olmak üzere 1436 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
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avustralya, koronavirüs, delta varyantı

Avustralya’da sıkı tedbirlere rağmen Delta varyantında artış sürüyor

05:48 13.10.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTTAvustralya koronavirüs
Avustralya koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya’da alınan sıkı tedbirlere rağmen son 24 saatte 2066 kişi virüse yakalandı, 17 kişi hayatını kaybetti.
Delta varyantının etkisindeki, Victoria, Yeni Güney Galler (NSW) ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) Kovid-19’a yakalananların sayısındaki artış ve can kayıpları devam ediyor.
Avustralya’da son 24 saatteki en fazla vaka sayısı ve can kaybı, 13 kişinin Kovid-19’dan ölmesinin yanı sıra 1571 kişinin virüse yakalanmasıyla, yaklaşık 3,5 aydır uygulanan tam kapanmaya rağmen Victoria eyaletinde kaydedildi.
Öte yandan Kovid-19 yasaklarının hafta başında kısmen hafifletildiği NSW’de 444 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, 4 kişinin de hayatını kaydettiği açıklandı.
Yaklaşık iki aydır yürürlükteki tam kapanmayı kaldırmaya hazırlanan ACT’de 51 kişi daha virüse yakalanırken, ülkenin diğer eyaletlerinde yeni Kovid-19 vakası bildirilmedi.
Yeni kaydedilen vakalar ve can kayıplarıyla Avustralya’da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı 133 bin 446’ya, virüsten ölenlerin sayısı da 1478’e yükseldi.
Ülkedeki 27 bin 455 aktif vakadan 304'ü yoğun bakımda olmak üzere 1436 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
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