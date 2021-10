https://tr.sputniknews.com/20211013/avustralyada-siki-tedbirlere-ragmen-delta-varyantinda-artis-1049770049.html

Avustralya’da sıkı tedbirlere rağmen Delta varyantında artış sürüyor

Avustralya’da sıkı tedbirlere rağmen Delta varyantında artış sürüyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya’da alınan sıkı tedbirlere rağmen son 24 saatte 2066 kişi virüse yakalandı, 17 kişi... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T05:48+0300

2021-10-13T05:48+0300

2021-10-13T05:48+0300

koronavirüs

avustralya

koronavirüs

delta varyantı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049770024_0:227:2839:1823_1920x0_80_0_0_bdbac8e4ff10e9ee01e0be9a1c0fefac.jpg

Delta varyantının etkisindeki, Victoria, Yeni Güney Galler (NSW) ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) Kovid-19’a yakalananların sayısındaki artış ve can kayıpları devam ediyor.Avustralya’da son 24 saatteki en fazla vaka sayısı ve can kaybı, 13 kişinin Kovid-19’dan ölmesinin yanı sıra 1571 kişinin virüse yakalanmasıyla, yaklaşık 3,5 aydır uygulanan tam kapanmaya rağmen Victoria eyaletinde kaydedildi.Öte yandan Kovid-19 yasaklarının hafta başında kısmen hafifletildiği NSW’de 444 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, 4 kişinin de hayatını kaydettiği açıklandı.Yaklaşık iki aydır yürürlükteki tam kapanmayı kaldırmaya hazırlanan ACT’de 51 kişi daha virüse yakalanırken, ülkenin diğer eyaletlerinde yeni Kovid-19 vakası bildirilmedi.Yeni kaydedilen vakalar ve can kayıplarıyla Avustralya’da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı 133 bin 446’ya, virüsten ölenlerin sayısı da 1478’e yükseldi.Ülkedeki 27 bin 455 aktif vakadan 304'ü yoğun bakımda olmak üzere 1436 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya, koronavirüs, delta varyantı