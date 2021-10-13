https://tr.sputniknews.com/20211013/aykut-erdogdudan-chpli-vekillere-kel-esprisi-sampuan-reklami-yildizlari-1049778480.html

Aykut Erdoğdu'dan CHP'li vekillere 'kel' esprisi: 'Şampuan reklamı yıldızları'

Aykut Erdoğdu'dan CHP'li vekillere 'kel' esprisi: 'Şampuan reklamı yıldızları'

Mahmut Tanal'ın 'CHP grubu çalışıyor' diye paylaştığı fotoğraftaki vekillerin saçı olmaması, komik paylaşımlara neden oldu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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aykut erdoğdu

yaşam

kel

şampuan

chp

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf espri konusu oldu.Tanal, Meclis'ten paylaştığı fotoğrafta, kendisiyle birlikte Engin Özkoç, Enis Berberoğlu gibi kel olan vekillerin olması, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun dikkatini çekti.Erdoğdu, fotoğrafı alıntılayarak yaptığı paylaşımda 'Şampuan reklamı yıldızları' ifadesini kullandı.Bu esprili paylaşıma Tanal da ''Tarak ve şampuana hayır'' paylaşımı ile destek verdi.

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aykut erdoğdu, kel, şampuan, chp