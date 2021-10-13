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https://tr.sputniknews.com/20211013/aykut-erdogdudan-chpli-vekillere-kel-esprisi-sampuan-reklami-yildizlari-1049778480.html
Aykut Erdoğdu'dan CHP'li vekillere 'kel' esprisi: 'Şampuan reklamı yıldızları'
Aykut Erdoğdu'dan CHP'li vekillere 'kel' esprisi: 'Şampuan reklamı yıldızları'
Mahmut Tanal'ın 'CHP grubu çalışıyor' diye paylaştığı fotoğraftaki vekillerin saçı olmaması, komik paylaşımlara neden oldu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T12:35+0300
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf espri konusu oldu.Tanal, Meclis'ten paylaştığı fotoğrafta, kendisiyle birlikte Engin Özkoç, Enis Berberoğlu gibi kel olan vekillerin olması, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun dikkatini çekti.Erdoğdu, fotoğrafı alıntılayarak yaptığı paylaşımda 'Şampuan reklamı yıldızları' ifadesini kullandı.Bu esprili paylaşıma Tanal da ''Tarak ve şampuana hayır'' paylaşımı ile destek verdi.
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aykut erdoğdu, kel, şampuan, chp

Aykut Erdoğdu'dan CHP'li vekillere 'kel' esprisi: 'Şampuan reklamı yıldızları'

12:35 13.10.2021 (güncellendi: 12:42 13.10.2021)
© Twitter/Mahmut TanalMahmut Tanal, CHP
Mahmut Tanal, CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Twitter/Mahmut Tanal
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Mahmut Tanal'ın 'CHP grubu çalışıyor' diye paylaştığı fotoğraftaki vekillerin saçı olmaması, komik paylaşımlara neden oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf espri konusu oldu.
Tanal, Meclis'ten paylaştığı fotoğrafta, kendisiyle birlikte Engin Özkoç, Enis Berberoğlu gibi kel olan vekillerin olması, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun dikkatini çekti.

Erdoğdu, fotoğrafı alıntılayarak yaptığı paylaşımda 'Şampuan reklamı yıldızları' ifadesini kullandı.
Bu esprili paylaşıma Tanal da ''Tarak ve şampuana hayır'' paylaşımı ile destek verdi.
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