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Azerbaycan ve İran dışişleri bakanları ilişkilerdeki gerginliği görüştü
Azerbaycan ve İran dışişleri bakanları ilişkilerdeki gerginliği görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T16:55+0300
2021-10-13T17:01+0300
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanların son dönemde gözlemlenen söylemlerin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin düzeyine uygun olmadığına dikkat çektikleri kaydedildi.Açıklamada, “Bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, son dönemde gözlemlenen söylemlerin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin düzeyine uymadığını ve tüm anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti” denildi.Açıklamada ayrıca, bakanların ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği ilkelerine her zaman saygı gösterilmesinin önemini vurgu yaptıkları ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları ele aldıkları belirtildi.Tahran ve Bakü arasındaki gerginlik eylül ayı ortalarında artmıştı. İranlı yetkililer, Azerbaycan'ı Tahran’ın bölgesel rakibi olan İsrail ile yakın işbirliği yapmakla suçlamıştı. İran, İsrail'i Azerbaycan üzerinden İran sınırlarına yaklaşmaya çalışmak ve Dağlık Karabağ'daki durumdan yararlanarak Bakü ile Tahran arasındaki ilişkilerde gerginliği körüklemekle suçluyor.
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Azerbaycan ve İran dışişleri bakanları ilişkilerdeki gerginliği görüştü

16:55 13.10.2021 (güncellendi: 17:01 13.10.2021)
© Sputnikİran, Azerbaycan, bayrak
İran, Azerbaycan, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunun değerlendirildiği bildirildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanların son dönemde gözlemlenen söylemlerin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin düzeyine uygun olmadığına dikkat çektikleri kaydedildi.
Açıklamada, “Bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, son dönemde gözlemlenen söylemlerin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin düzeyine uymadığını ve tüm anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti” denildi.
Açıklamada ayrıca, bakanların ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği ilkelerine her zaman saygı gösterilmesinin önemini vurgu yaptıkları ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları ele aldıkları belirtildi.
Tahran ve Bakü arasındaki gerginlik eylül ayı ortalarında artmıştı. İranlı yetkililer, Azerbaycan'ı Tahran’ın bölgesel rakibi olan İsrail ile yakın işbirliği yapmakla suçlamıştı. İran, İsrail'i Azerbaycan üzerinden İran sınırlarına yaklaşmaya çalışmak ve Dağlık Karabağ'daki durumdan yararlanarak Bakü ile Tahran arasındaki ilişkilerde gerginliği körüklemekle suçluyor.
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