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Bahçesindeki süs 360 bin dolar değerinde orjinal antik Mısır sfenksi çıktı
Bahçesindeki süs 360 bin dolar değerinde orjinal antik Mısır sfenksi çıktı
İngiltere'nin Suffolk kentindeki bir ailenin evinin bahçesindeki süsler, biri 265 bin diğeri 360 bin dolar değerinde orjinal antik Mısır sfenksi çıktı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
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2021-10-13T11:39+0300
yaşam
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mısır
süs
sfenks
tarihi eser
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İngiltere'nin Suffolk kentinde bir aile, dekorasyon amaçlı bahçesine koyduğu Sfenks figürlerinin birer tarihi eser olduklarını geç de olsa anladı.Figürlerin 18. veya 19. yüzyılda üretilmiş imitasyonlar olduklarına inanan aile, evden taşınırken figürleri Sudbury'deki Mander Auctioneers'da 300 ile 500 pound fiyatlarında satışa çıkardı.Sonrasında aile, her birinin antik Mısır'dan kalma ve binlerce dolar değerinde olduğunu öğrendi.Biri 195 bin, diğer 265 bin poundFigürlerin 5 bin yıllık olduğunu ve Mısır'dan kalma olduklarını fark eden aile, eşyaları açık artırmayla satma kararı aldı. Figürler, 195 bin ile 265 bin pound'a (265 bin ve 361 bin dolar) alıcı buldu.Müzayedeci James Mander, East Anglia Daily Times'a yaptığı açıklamada, sfenkslerin 'fazla aşınma ve çeşitli hasarlar nedeniyle kötü durumda olduklarını' belirtti.Çimentoyla tamir etmişlerMander, figürlerden birinin başlığının altındaki eksik kısmı doldurmak için sahipleri tarafından çimento kullanılarak tamir edildiklerini ifade etti.Newsweek'e açıklamasında ise Mander, ailenin geçen aya kadar bu figürleri 'dekorasyon olarak bahçe verandasında' tuttuğunu söyledi.Diğer yandan Mander, müzayedeye kadar eşyaların gerçek değerine ilişkin ellerinde hiçbir bilginin olmadığını dile getidi.İnsan başlı, aslan gövdeli bir imge olan Sfenksler, antik Mısır medeniyetinin önemli sembolleri arasında yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210808/misir-firavunu-keopsun-4-bin-600-yillik-gemisi-yeni-evine-tasindi-1045191794.html
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ingiltere, mısır, süs, sfenks, tarihi eser

Bahçesindeki süs 360 bin dolar değerinde orjinal antik Mısır sfenksi çıktı

11:38 13.10.2021 (güncellendi: 11:39 13.10.2021)
© Flickr / Simon MillsSfenks
Sfenks - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Flickr / Simon Mills
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İngiltere'nin Suffolk kentindeki bir ailenin evinin bahçesindeki süsler, biri 265 bin diğeri 360 bin dolar değerinde orjinal antik Mısır sfenksi çıktı.
İngiltere'nin Suffolk kentinde bir aile, dekorasyon amaçlı bahçesine koyduğu Sfenks figürlerinin birer tarihi eser olduklarını geç de olsa anladı.
Figürlerin 18. veya 19. yüzyılda üretilmiş imitasyonlar olduklarına inanan aile, evden taşınırken figürleri Sudbury'deki Mander Auctioneers'da 300 ile 500 pound fiyatlarında satışa çıkardı.
Sonrasında aile, her birinin antik Mısır'dan kalma ve binlerce dolar değerinde olduğunu öğrendi.

Biri 195 bin, diğer 265 bin pound

Figürlerin 5 bin yıllık olduğunu ve Mısır'dan kalma olduklarını fark eden aile, eşyaları açık artırmayla satma kararı aldı.
Figürler, 195 bin ile 265 bin pound'a (265 bin ve 361 bin dolar) alıcı buldu.
Müzayedeci James Mander, East Anglia Daily Times'a yaptığı açıklamada, sfenkslerin 'fazla aşınma ve çeşitli hasarlar nedeniyle kötü durumda olduklarını' belirtti.

Çimentoyla tamir etmişler

Mander, figürlerden birinin başlığının altındaki eksik kısmı doldurmak için sahipleri tarafından çimento kullanılarak tamir edildiklerini ifade etti.
Newsweek'e açıklamasında ise Mander, ailenin geçen aya kadar bu figürleri 'dekorasyon olarak bahçe verandasında' tuttuğunu söyledi.
Diğer yandan Mander, müzayedeye kadar eşyaların gerçek değerine ilişkin ellerinde hiçbir bilginin olmadığını dile getidi.
İnsan başlı, aslan gövdeli bir imge olan Sfenksler, antik Mısır medeniyetinin önemli sembolleri arasında yer alıyor.
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