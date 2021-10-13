https://tr.sputniknews.com/20211013/bakan-cavusoglu-abd-ve-rusya-suriye-icin-verdigi-sozleri-tutmadi-1049779547.html

Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı

Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı. Her iki ülkede sorumlu. Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T13:04+0300

2021-10-13T13:04+0300

2021-10-13T13:07+0300

türkiye

abd

rusya

suriye

mevlüt çavuşoğlu

ypg

harekat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1044534260_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1d1c83bbd2acb4f86d011088e45bd7ce.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, Suriye'nin Mare kasabasında YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) düzenlediği saldırı sonucu 2 özel harekat polisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu."ABD, Türkiye’ye sınır ötesinden yapılan saldırıyı kınıyor, silahı sen verip sen eğitiyorsun, sonra göstermelik mesaj veriyorsun. Bu samimiyetsiz bir açıklamadır" diyen Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:Çavuşoğku, "Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Suriye’de bölgenin teröristlerden temizlenmesi için gerekeni yapacağız" dedi.Dışişleri bakanı, "Bölgede boşluk olması terör örgütlerinin lehine olacaktır. PKK/YPG’ye yönelik yapacağımız her hamle Suriye’nin toprak bütünlüğü için de önemli" diye ekledi.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211011/erdogan-tehditleri-suriyedeki-guclerle-ya-da-kendi-imkanlarimizla-bertaraf-etmeye-kararliyiz-1049722362.html

türkiye

rusya

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, suriye, mevlüt çavuşoğlu, ypg, harekat