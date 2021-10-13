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https://tr.sputniknews.com/20211013/bakan-cavusoglu-abd-ve-rusya-suriye-icin-verdigi-sozleri-tutmadi-1049779547.html
Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı
Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı. Her iki ülkede sorumlu. Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T13:04+0300
2021-10-13T13:07+0300
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, Suriye'nin Mare kasabasında YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) düzenlediği saldırı sonucu 2 özel harekat polisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu."ABD, Türkiye’ye sınır ötesinden yapılan saldırıyı kınıyor, silahı sen verip sen eğitiyorsun, sonra göstermelik mesaj veriyorsun. Bu samimiyetsiz bir açıklamadır" diyen Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:Çavuşoğku, "Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Suriye’de bölgenin teröristlerden temizlenmesi için gerekeni yapacağız" dedi.Dışişleri bakanı, "Bölgede boşluk olması terör örgütlerinin lehine olacaktır. PKK/YPG’ye yönelik yapacağımız her hamle Suriye’nin toprak bütünlüğü için de önemli" diye ekledi.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211011/erdogan-tehditleri-suriyedeki-guclerle-ya-da-kendi-imkanlarimizla-bertaraf-etmeye-kararliyiz-1049722362.html
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abd, rusya, suriye, mevlüt çavuşoğlu, ypg, harekat

Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı

13:04 13.10.2021 (güncellendi: 13:07 13.10.2021)
© AA / Cem Özdel Mevlüt Çavuşoğlu,
 Mevlüt Çavuşoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA / Cem Özdel
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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı. Her iki ülkede sorumlu. Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Suriye'de bölgenin teröristlerden temizlenmesi için gerekeni yapacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Suriye'nin Mare kasabasında YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) düzenlediği saldırı sonucu 2 özel harekat polisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
"ABD, Türkiye’ye sınır ötesinden yapılan saldırıyı kınıyor, silahı sen verip sen eğitiyorsun, sonra göstermelik mesaj veriyorsun. Bu samimiyetsiz bir açıklamadır" diyen Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"YPG/PKK’nın Türkiye’ye roket atma menzili aşağı yukarı 30 kilometre. ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her ülke de bu bölgedeki teröristleri 30 kilometre güneye çıkaracaktı. ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı. Her iki ülke de sorumlu."

Çavuşoğku, "Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Suriye’de bölgenin teröristlerden temizlenmesi için gerekeni yapacağız" dedi.
Dışişleri bakanı, "Bölgede boşluk olması terör örgütlerinin lehine olacaktır. PKK/YPG’ye yönelik yapacağımız her hamle Suriye’nin toprak bütünlüğü için de önemli" diye ekledi.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
POLİTİKA
Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı, Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
11 Ekim, 19:29
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