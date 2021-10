https://tr.sputniknews.com/20211013/bakan-karaismailoglu-ulkemiz-guclu-kara-yolu-sektoru-ile-ihracatini-surekli-artirmaya-devam-etti-1049781506.html

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemiz güçlü kara yolu sektörü ile ihracatını sürekli artırmaya devam etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, taşımacılığın hiç durmadığını belirterek, "Tüm dünya konteyner krizi yaşarken, ülkemiz güçlü kara yolu sektörü...

Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu ile derneğin genel merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.Toplantının açılışında konuşan Karaismailoğlu, pandemi sürecinde hayat dururken, taşımacılığın hiç durmadığını belirterek, "Tüm dünya konteyner krizi yaşarken, ülkemiz güçlü kara yolu sektörü ile ihracatını sürekli artırmaya devam etti. Bu zor günlerde dahi uluslararası kara yolu taşımacılığımız büyüme eğilimde. Uluslararası taşıma yapmak üzere yetkilendirilen taşıt sayısında ise yüzde 16 artış yaşandı. Kara yolu ile uluslararası ihraç taşımalarımızda genel olarak yüzde 20 artış var. Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ana ihracat ülkelerimize artış ortalama yüzde 40 oranında. Bazı AB ülkelerinde ise yüzde 70'e varan artış görülüyor." ifadelerini kullandı.Kara yolu taşımacılığındaki bu artış karşısında uluslararası ilişkilerde de yoğun bir dönem yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Sorunlar, her düzeyde, karşı ülkedeki muhataplarına iletiliyor. Bazılarını özetlemek istiyorum; Macaristan transit geçiş belgesi sayısı 36 binden 130 bine yükseldi. Eylül ayında yapılan son Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı ile transitte sınırsız belge alınacağı protokol ile güvence altına alındı. Azerbaycan tek-tip geçiş belgesi sayısında yıllar sonra artış sağlanmış, kota 35 binden 46 bine yükseltilmiştir. Azerbaycan geçiş maliyetleri konusu çok yakından takip ediliyor. İlgili kanunun Azerbaycan Meclisi'nden geçmesiyle birlikte ücretlerde kayda değer indirim sağlanacak. Özbekistan geçiş belgesi kotası, kısa süre içerisinde 12 binden 38 bine, ücretsiz belge sayısı temmuz ayında yapılan son KUKK Toplantısı'nda yüzde 60 artış ile 10 binden 16 bine yükseltildi. Eylül ayında yapılan KUKK Toplantısı'nda Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi kararı alındı. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası sırasında, 7 Ekim'de iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanarak bu süreç resmen başlatıldı. Diğer Orta Asya ülkelerinde de serbestleştirme olması için görüşmeler planlanıyor. Ana transit ülkelerimiz arasında olan Sırbistan'dan 7 bin, Çekya'dan 6 bin, Romanya'dan 4 bin ilave belge alındı. Yunanistan'dan ilk defa 3 bin ilave belge alınmış, son olarak 28 Eylül tarihinde 2 bin taşıtımıza belgesiz geçiş imkanı sağlandı. 2021 yılında teati edilen toplam ilave geçiş belgesi sayısı ise 80 bini aştı."Türkiye'nin uluslararası arenada lojistik süper güç haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye, hem coğrafi konumuyla hem de tarihi sürekliliğiyle aynı anda bir Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesi. Üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip. Ülkemiz, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da tam ortasındadır. 4 saatlik uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar GSYH'ye sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezindeyiz" şeklinde konuştu.'Altyapı ve üstyapı problemlerini büyük ölçüde çözdük'Adil Karaismailoğlu, sektördeki rekabetçiliği artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Sadece Çin ile AB arasındaki yıllık ticaret hacmi 700 milyar dolar seviyelerindedir ve ülkemiz, bu dev hacmin en önemli geçiş güzergahıdır. Söz konusu jeostratejik konumumuzdan hareketle küresel ve bölgesel şartlar ışığında, ulaşım ve iletişim stratejilerimizi yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir. Ulaştırma ve lojistik alanında çağın ve sektörün ihtiyaçlarına uygun gerek alt ve üstyapı yatırımlarını gerekse yasal düzenlemeleri tamamlayarak sektörümüzün dünyada daha rekabetçi olması için çalışıyoruz. İthalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli paya sahip olan kara yolu taşımacılığı sektörü, her zaman ekonomimizin omurgasını teşkil eden itici bir güç oldu" dedi.Kara yolu taşımacılığının önemine işaret eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kara yolu taşımacılığı; imalatçısından ihracatçısına, tek kamyon sahibinden filo sahibine, lastik tedarikçisinden yedek parça üreticisine, lokantacısına, hasılı 84 milyon insanımıza dokunuyor. Türkiye'yi baştan başa kuşatan konforlu ve emniyetli yollarımızı yaparken aynı zamanda ülkemizin dünya ile bağlarını güçlendirdik, lojistik bir iddia kazandık. Bugün artık dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyetimizi ilan ettik. Kara yolu taşımacılığında yaşanan her bir sorunun çözümü, ülkemiz ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Kara yollarında fiziki altyapımızı güçlendirdiğimiz gibi kara yolu taşımacılık sektörünü düzenleyecek yasal altyapı çalışmalarına da büyük önem verdik. 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 119 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve bunun 689,2 milyar lirasını, yani yüzde 62'sini kara yollarımızın gelişmesine harcadık. Yatırımlarımız sayesinde hem doğu-batı koridorlarında hem de kuzey-güney akslarında altyapı ve üstyapı problemlerini büyük ölçüde çözdük."Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için de çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Kara yolu ulaşım ağımızı altyapı çalışmalarıyla güçlendirdiğimiz gibi sektörde yaşanan kargaşayı önleyecek, çözüm sunacak yasal düzenlemelere de büyük önem verdik. Sistemsizliği ortadan kaldırmak, karayolu taşımacılığını verimli ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek hale getirmek, sektördeki kaliteyi artırmak için önemli uygulamaları hayata geçirdik. Kara yolu altyapı yatırımları ile eş zamanlı olarak önce Karayolu Taşıma Kanunu ve Mesleki Yeterlilik Yönetmeliği gibi düzenlemeleri acil olarak yürürlüğe koyduk. Mesleki olarak bu işi yapacaklara nitelik şartları getirdik. Birçok işlemi e-Devlet üzerinden yapma imkanı sunduk. 2018 yılında yeniden yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile yetki belgesi ücretlerinde yüzde 60'a yakın indirim yaptık" değerlendirmesinde bulundu.'AB mevzuatına içerik olarak yüzde 95 oranında uyum sağladık'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sektörün tam anlamıyla uluslararası taşımacılık sistemine entegre olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Ülkemizin AB'ye üyelik süreci ve dünyadaki gelişmeleri takiben, kara yolu taşıma piyasasına ve mesleğe giriş koşullarını belirleyen, AB mevzuatına uyumlu, kurumsallaşmayı esas alan yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. AB mevzuatına içerik olarak yüzde 95 oranında uyum sağladık. Böylece kara yolu taşımacılığı, AB'ye adaylık sürecinde en hazır sektörlerden biri haline dönüştü. Bugün taşımacılarımız, 70'e yakın ülkeye kara yolu ile uluslararası taşıma yapıyorlar. Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse tüm dünya ekonomilerinde daralmaların görüldüğü bir dönem yaşadık. Bu daralmanın en başta etkilediği alan hiç şüphesiz taşımacılık sektörü oldu. İşte bu zor dönemde Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle tüm taşımacılarımızı destekledik."Türkmenistan güzergahının kapanmasıyla Orta Asya ülkelerine taşımalarda zorluklar yaşandığının farkında olduklarını aktaran Karaismailoğlu, "Bu güzergahın açılması için görüşmeleri sürdürmekteyiz. Şu anda Orta Asya ülkelerine taşımalarda, Rusya-Kazakistan'ın ana güzergah haline gelmesi nedeniyle her iki ülkeden de normal kotanın çok üzerinde ilave belge alındı. 2021 yılında Rusya'dan toplam 14 bin 500, Kazakistan'dan ise 5 bini Ro-Ro taşımalarında geçerli 14 bin transit geçiş belgesi temin edildi. Yine Rusya'dan 5 bin 500 ikili ilave belge alınarak taşımalarımıza büyük kolaylık sağlandı. Sektörümüzdeki sürücü temini sıkıntısını çözmek için 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli şekilde, yaş kısıtlaması '69 yaşından gün almamış olmak' şeklinde uzatıldı" dedi.Karaismailoğlu, Bulgaristan, Romanya ve Belarus için sürücü vizesi ön başvurularını e-Devlet'e taşıdıklarını hatırlatarak, "Yine Hazar geçişlerindeki kontrol ve izinleri fiziksel evrak yerine U-Net'e taşıyarak özellikle Sarp sınır kapısında yaşanan beklemelerin önüne geçtik. Yarın Macaristan'da Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacağız. Burada da nakliyecilerimizin şartlarının daha da iyileştirilmesi en önemli gündemlerimizden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

türkiye

