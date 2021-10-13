Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının gündeminde aşılama süreci ve artan vaka sayıları vardı.Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yayınladı. Bakan Koca'nın açıklamasından bazı satırbaşları ise şöyle:
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2021
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Bakan Koca: Aktif vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı vatandaşlar oluşturuyor