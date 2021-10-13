https://tr.sputniknews.com/20211013/bakan-koca-aktif-vakalarin-yuzde-40ini-23-yas-alti-vatandaslar-olusturuyor-1049799186.html

Bakan Koca: Aktif vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı vatandaşlar oluşturuyor

Bakan Koca: Aktif vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı vatandaşlar oluşturuyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, yazılı bir açıklama yayınladı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T22:12+0300

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koronavirüs

fahrettin koca

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının gündeminde aşılama süreci ve artan vaka sayıları vardı.Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yayınladı. Bakan Koca'nın açıklamasından bazı satırbaşları ise şöyle:

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2021

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fahrettin koca