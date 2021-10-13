https://tr.sputniknews.com/20211013/baku-karabagdaki-uluslararasi-havalimaninin-acilisi-aliyev-ve-eroganin-katilimiyla-yapilacak-1049795929.html
Bakü: Karabağ’daki uluslararası havalimanının açılışı Aliyev ve Eroğan’ın katılımıyla yapılacak
Bakü: Karabağ’daki uluslararası havalimanının açılışı Aliyev ve Eroğan’ın katılımıyla yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev, Karabağ bölgesinde inşa edilen Füzuli Uluslararası Havalimanı’nın resmi açılış... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T19:47+0300
2021-10-13T19:47+0300
2021-10-13T19:47+0300
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dağlık karabağ
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havaalanı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım 2021 tarihinde, Füzuli Havalimanı’nı hizmete sokma törenine katılacaklar” ifadesini kullandı.Azerbaycan ordusu, Füzuli ilçesini yaklaşık 30 yıl süren Ermeni işgalden sonra 17 Ekim 2020 tarihinde özgürlüğe kavuşturmuştu. 17 Ocak 2021’de de ilçede uluslararası havalimanının temeli atılmıştı. Havalimanına ilk uçuşlar da 5 Eylül’de başlamıştı.
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Bakü: Karabağ’daki uluslararası havalimanının açılışı Aliyev ve Eroğan’ın katılımıyla yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev, Karabağ bölgesinde inşa edilen Füzuli Uluslararası Havalimanı’nın resmi açılış törenine katılacak.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım 2021 tarihinde, Füzuli Havalimanı’nı hizmete sokma törenine katılacaklar” ifadesini kullandı.
Azerbaycan ordusu, Füzuli ilçesini yaklaşık 30 yıl süren Ermeni işgalden sonra 17 Ekim 2020 tarihinde özgürlüğe kavuşturmuştu. 17 Ocak 2021’de de ilçede uluslararası havalimanının temeli atılmıştı. Havalimanına ilk uçuşlar da 5 Eylül’de başlamıştı.