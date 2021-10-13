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‘Baykar Makina’nın Ukrayna'daki SİHA bakım merkezinin inşaatına kasımda başlanabilir’
‘Baykar Makina’nın Ukrayna'daki SİHA bakım merkezinin inşaatına kasımda başlanabilir’
Ukrayna Savunma Bakanı Taran, silahlı insansız hava araçları (SİHA) üreticisi Baykar Makina'nın Ukrayna'da yapmayı planladığı bakım merkezinin inşaatının... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T18:05+0300
2021-10-13T18:05+0300
savunma
ukrayna
türkiye
açıklama
siha
bayraktar
üretim
bayraktar tb2
tb2 iha
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Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Kiev’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Bayraktar TB2 SİHA’larını üreten Baykar Makina'nın Ukrayna'da yapmayı planladığı SİHA bakım merkezinin inşaatının önümüzdeki kasım ayında başlayabileceğini ifade etti.Taran, “Ukrayna'da Bayraktar firmasının kaynakları ile Bayraktar SİHA’ları ile ilgili eğitim, araçların bakım ve onarımı için bir merkezin inşa edilmesi planlanıyor, bunun çalışmalarına başlandı. Şimdilik bu bakım merkezinin kurulacağı arsanın tescili ile ilgili bürokratik prosedürler devam ediyor. Arsayı Bayraktar’a devretmiyoruz, o Ukrayna’nın kendi mülkü olarak kalıyor, savunma arazilerine dahil ediliyor, bakım merkezi ise Bayraktar kaynaklarıyla inşa ediliyor” diye konuştu.Merkezin inşaatının çok yakında başlayabileceğini vurgulayan Taran, “Bunun en kısa zamanda, bekli de önümüzdeki ay olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce Taran’ın geçen ay Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmesinde Türk insansız hava araçlarının üretiminin Ukrayna topraklarında yerelleştirme olasılığını ve beklentilerini değerlendirdiği bildirilmişti.Türkiye’den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA’sı nisan ayında ilk kez Müşterek Kuvvetler Harekatı bölgesinde uçuş gerçekleştirmiş ve düşmana ait teçhizatları saptamıştı.
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ukrayna, türkiye, açıklama, siha, bayraktar, üretim, bayraktar tb2, tb2 iha, kasım, andrey taran

‘Baykar Makina’nın Ukrayna'daki SİHA bakım merkezinin inşaatına kasımda başlanabilir’

18:05 13.10.2021
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW835176Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tesliminden sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri fotoğraflarını paylaştı.
Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tesliminden sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri fotoğraflarını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK-AW835176
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Ukrayna Savunma Bakanı Taran, silahlı insansız hava araçları (SİHA) üreticisi Baykar Makina'nın Ukrayna'da yapmayı planladığı bakım merkezinin inşaatının önümüzdeki kasım ayında başlayabileceğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Kiev’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Bayraktar TB2 SİHA’larını üreten Baykar Makina'nın Ukrayna'da yapmayı planladığı SİHA bakım merkezinin inşaatının önümüzdeki kasım ayında başlayabileceğini ifade etti.
Taran, “Ukrayna'da Bayraktar firmasının kaynakları ile Bayraktar SİHA’ları ile ilgili eğitim, araçların bakım ve onarımı için bir merkezin inşa edilmesi planlanıyor, bunun çalışmalarına başlandı. Şimdilik bu bakım merkezinin kurulacağı arsanın tescili ile ilgili bürokratik prosedürler devam ediyor. Arsayı Bayraktar’a devretmiyoruz, o Ukrayna’nın kendi mülkü olarak kalıyor, savunma arazilerine dahil ediliyor, bakım merkezi ise Bayraktar kaynaklarıyla inşa ediliyor” diye konuştu.
Merkezin inşaatının çok yakında başlayabileceğini vurgulayan Taran, “Bunun en kısa zamanda, bekli de önümüzdeki ay olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.
Daha önce Taran’ın geçen ay Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmesinde Türk insansız hava araçlarının üretiminin Ukrayna topraklarında yerelleştirme olasılığını ve beklentilerini değerlendirdiği bildirilmişti.
Türkiye’den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA’sı nisan ayında ilk kez Müşterek Kuvvetler Harekatı bölgesinde uçuş gerçekleştirmiş ve düşmana ait teçhizatları saptamıştı.
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