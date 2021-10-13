'Bergen'in yapımcısından Halis Serbest hakkında suç duyurusu

Halis Serbest, ilk kez 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuşmuş, beyazperdeye taşınacak 'Bergen' filmi için “Yasal haklarımı kullanırım, belki tahammül edemem ben değil ailem kalabalık, bir şey yaparlarsa ben mani olamam” demişti. Milliyet'in aktardığına göre, söz konusu açıklamaların ardından filmin yapımcılığını üstlenen Mine Şengöz, soluğu adliyede aldı. Halis Serbest hakkında tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Serbest, ifadeye çağırıldı.
Kanal D’de hafta içi her gün canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 1989 yılında vefat eden şarkıcı Bergen’in eski eşi Halis Serbest’in açıklamalarının ardından 'Bergen' filminin yapımcısı Mine Şengöz’ün suç duyurusunda bulunması konuşuldu.
Halis Serbest, ilk kez 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuşmuş, beyazperdeye taşınacak 'Bergen' filmi için “Yasal haklarımı kullanırım, belki tahammül edemem ben değil ailem kalabalık, bir şey yaparlarsa ben mani olamam” demişti.
Milliyet'in aktardığına göre, söz konusu açıklamaların ardından filmin yapımcılığını üstlenen Mine Şengöz, soluğu adliyede aldı.
Halis Serbest hakkında tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Serbest, ifadeye çağırıldı.