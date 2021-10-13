https://tr.sputniknews.com/20211013/biontechin-kuruculari-tureci-ile-sahin-selanikte-ataturk-evini-ziyaret-etti-1049793736.html

BioNTech'in kurucuları Türeci ile Şahin, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret etti

BioNTech'in kurucuları Türeci ile Şahin, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret etti

Almanya'da Kovid-19'a karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan'ın Selanik... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T18:32+0300

2021-10-13T18:32+0300

2021-10-13T18:32+0300

türkiye

biontech

uğur şahin

özlem türeci

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Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla tüm insanlığa önemli bir hizmette bulunan Türeci ve Şahin'in, bir etkinliğe katılmak üzere geldikleri Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etmek istedikleri belirtildi.Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in karşıladığı Türeci ve Şahin, Atatürk Evi'ndeki anı defterine şunları yazdı:"Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz."1881'de dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev, müze olarak ziyarete açık bulunuyor.

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biontech , uğur şahin, özlem türeci