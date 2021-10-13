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https://tr.sputniknews.com/20211013/biontechin-kuruculari-tureci-ile-sahin-selanikte-ataturk-evini-ziyaret-etti-1049793736.html
BioNTech'in kurucuları Türeci ile Şahin, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret etti
BioNTech'in kurucuları Türeci ile Şahin, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret etti
Almanya'da Kovid-19'a karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan'ın Selanik... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T18:32+0300
2021-10-13T18:32+0300
türkiye
biontech
uğur şahin
özlem türeci
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Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla tüm insanlığa önemli bir hizmette bulunan Türeci ve Şahin'in, bir etkinliğe katılmak üzere geldikleri Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etmek istedikleri belirtildi.Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in karşıladığı Türeci ve Şahin, Atatürk Evi'ndeki anı defterine şunları yazdı:"Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz."1881'de dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev, müze olarak ziyarete açık bulunuyor.
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biontech , uğur şahin, özlem türeci

BioNTech'in kurucuları Türeci ile Şahin, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret etti

18:32 13.10.2021
© Fotoğraf : Turkish Emb. Athens/TwitterUğur Şahin - Özlem Türeci
Uğur Şahin - Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Fotoğraf : Turkish Emb. Athens/Twitter
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Almanya'da Kovid-19'a karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla tüm insanlığa önemli bir hizmette bulunan Türeci ve Şahin'in, bir etkinliğe katılmak üzere geldikleri Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etmek istedikleri belirtildi.
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in karşıladığı Türeci ve Şahin, Atatürk Evi'ndeki anı defterine şunları yazdı:
"Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz."
1881'de dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev, müze olarak ziyarete açık bulunuyor.
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