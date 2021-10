https://tr.sputniknews.com/20211013/biseksuel-supermanle-ovunen-dc-comicse-eski-superman-aktorunden-cesaret-degil-yancilik-tepkisi-1049785881.html

Biseksüel Superman'le övünen DC Comics'e eski Superman aktöründen 'Cesaret değil, yancılık' tepkisi

Biseksüel Superman'le övünen DC Comics'e eski Superman aktöründen 'Cesaret değil, yancılık' tepkisi

DC Comics'in yeni nesil Superman'i olan Clark Kent ile Lois Lane'in oğlu Jon Kent'i politik, çevreci kimliğinin yanısıra LGBT+ olarak sunarak prim yapma... 13.10.2021

Türkiye'de de gösterilen 'Lois & Clark: The New Adventures Of Superman' dizisinde 1993-97 arası Clark Kent/Superman'i canlandırmasıyla tanınan oyuncu Dean Cain, DC Comics'in 'cesur değil, yancı olduğunu' söyledi.DC Comics'in yeni nesil Superman'i erkek arkadaşıyla öpüşürken gösteren çizimleri paylaşarak biseksüel olduğunu ifşa etmesinin ardından konuşan Dean Cain, 'bu hamlenin 20 yıl önce yapılsaydı cesur olacağını' belirtti.'İran'daki eşcinsel hakları için mücadele etsin'"Onlar buna cesur yeni yönelim diyor, ben yancılık diyorum" çıkışını yapan eski Superman aktörü, "Bunu 20 yıl önce yapsalardı belki cüretkar ya da cesur olabilirdi. Ama şimdi cüretkar, cesur ya da çılgın bir yeni yönelim olduğunu düşünmüyorum" vurgusunu yaparak ekledi:"İran'daki eşcinsel insanların hakları için mücadele ettirselerdi, o zaman cesur olurdu."'İnsanları sığınmacı yapan adaletsizliklere el atsın'Fox & Friends'e konuşan ABD'li aktör, çizgi romanın önceki bölümlerinde süper kahramanının sığınmacıların Metropolis'den sınırdışı edilmesiyle mücadelesine atıfla, Superman'in 'asıl sığınmacıları yaratan adaletsizliklerle savaşmasının şu anda daha değerli bir hikaye kurgusu olacağını' söyledi.'Taliban altında ezilen kadınlarla çocukların yardımına koşsun'“İşte o cesurca olurdu, okurdum. Ya da yeni sıcak ve bulanık Taliban yönetimi altında kadınların okula gitme, çalışma, yaşama ve erkek çocuklarının erkekler tarafından tecavüze uğramama hakları için savaşmasını" diye devam eden Cain, "Bugün bu dünyada gerçek bir kötülük, gerçek yolsuzluk ve hükümetin haddini aşması var. Bu sorunları çözmek harika olurdu. Karakterin bunu yaptığını görmek isterim" diye ekledi.

