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Biseksüel Superman'le övünen DC Comics'e eski Superman aktöründen 'Cesaret değil, yancılık' tepkisi
15:30 13.10.2021 (güncellendi: 16:03 13.10.2021)
© Fotoğraf : DC Comics/Twitter/Tom Taylor@TomTaylorMadeAsıl Superman Clark Kent ile Louis Lane'nin oğlu Jonathan Kent, arkadaşlık kurduğu gazeteci Jay Nakamura ile öpüşerek biseksüel olduğunu keşfederken (DC Comics/John Timms çizimi)
© Fotoğraf : DC Comics/Twitter/Tom Taylor@TomTaylorMade
DC Comics'in yeni nesil Superman'i olan Clark Kent ile Lois Lane'in oğlu Jon Kent'i politik, çevreci kimliğinin yanısıra LGBT+ olarak sunarak prim yapma çabasına, eski bir Superman aktöründen eleştiri geldi.
Türkiye'de de gösterilen 'Lois & Clark: The New Adventures Of Superman' dizisinde 1993-97 arası Clark Kent/Superman'i canlandırmasıyla tanınan oyuncu Dean Cain, DC Comics'in 'cesur değil, yancı olduğunu' söyledi.
DC Comics'in yeni nesil Superman'i erkek arkadaşıyla öpüşürken gösteren çizimleri paylaşarak biseksüel olduğunu ifşa etmesinin ardından konuşan Dean Cain, 'bu hamlenin 20 yıl önce yapılsaydı cesur olacağını' belirtti.
Making Superman bisexual is 'bandwagoning not brave', says actor Dean Cain https://t.co/UWUoCzFTbk— BBC News (World) (@BBCWorld) October 13, 2021
'İran'daki eşcinsel hakları için mücadele etsin'
"Onlar buna cesur yeni yönelim diyor, ben yancılık diyorum" çıkışını yapan eski Superman aktörü, "Bunu 20 yıl önce yapsalardı belki cüretkar ya da cesur olabilirdi. Ama şimdi cüretkar, cesur ya da çılgın bir yeni yönelim olduğunu düşünmüyorum" vurgusunu yaparak ekledi:
"İran'daki eşcinsel insanların hakları için mücadele ettirselerdi, o zaman cesur olurdu."
Dean Cain Slams Superman Coming Out as Bisexual: “It Isn’t Bold or Brave” https://t.co/Ybg1BagcS9— The Hollywood Reporter (@THR) October 12, 2021
'İnsanları sığınmacı yapan adaletsizliklere el atsın'
Fox & Friends'e konuşan ABD'li aktör, çizgi romanın önceki bölümlerinde süper kahramanının sığınmacıların Metropolis'den sınırdışı edilmesiyle mücadelesine atıfla, Superman'in 'asıl sığınmacıları yaratan adaletsizliklerle savaşmasının şu anda daha değerli bir hikaye kurgusu olacağını' söyledi.
'Taliban altında ezilen kadınlarla çocukların yardımına koşsun'
“İşte o cesurca olurdu, okurdum. Ya da yeni sıcak ve bulanık Taliban yönetimi altında kadınların okula gitme, çalışma, yaşama ve erkek çocuklarının erkekler tarafından tecavüze uğramama hakları için savaşmasını" diye devam eden Cain, "Bugün bu dünyada gerçek bir kötülük, gerçek yolsuzluk ve hükümetin haddini aşması var. Bu sorunları çözmek harika olurdu. Karakterin bunu yaptığını görmek isterim" diye ekledi.