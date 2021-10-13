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https://tr.sputniknews.com/20211013/blockchain-cin-hukumeti-tarafindan-desteklenen-bir-projeyle-turkiyeye-geliyor-1049777790.html
Blockchain, Çin hükümeti tarafından desteklenen bir projeyle Türkiye'ye geliyor
Blockchain, Çin hükümeti tarafından desteklenen bir projeyle Türkiye'ye geliyor
Çin hükümeti destekli Blockchain Tabanlı Hizmet Ağı, Türkiye ve Özbekistan'da iki yeni portal oluşturarak büyümeyi sürdürüyor. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T12:19+0300
2021-10-13T12:19+0300
ekonomi
çin
türkiye
özbekistan
kripto para
blockchain
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Çin devletinin teşvik ettiği Blockchain Tabanlı Hizmet Ağı (BSN) projesi, Türkiye ve Özbekistan'a açılıyorBSN projesinin mimarı Red Date Technology, Türkiye ve Özbekistan'da 2021'in aralık ayının sonlarına doğru 2 uluslararası BSN portalı kurmak üzere Türk danışmanlık şirketi Türkiye-Çin İktisadi Eşleştirme Merkezi (TUCEM) ile anlaşma yaptı.2006 yılında kurulan TUCEM, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin odağında oldu. Ekip, Türkiye ve Özbekistan'da 'hizmet olarak blockchain (BaaS)' sunacak 2 BSN portalının işletilmesini üstlenecek.Türk ve Özbek blockchain geliştiricileri, yeni portallarla birlikte Ethereum, Algorand, Polkadot, Tezos, ConsenSys Quorum ve Corda gibi blockchain ağlarını barındıran küresel BSN portalını kullanarak 'BaaS' uygulamaları geliştirme imkanına sahip olacak.Söz konusu adım, blockchain uygulamalarının geliştirilmesiyle ilgili sorunları çözmeyi, bu uygulamaların blockchain birlikte işlerliğini sağlamayı ve geliştirme masraflarını azaltmayı amaçlıyor.Diğer yandan Jujube Technology CEO'su Yifan He, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında köprü olması nedeniyle ilk BSN portalını Asya dışında oluşturmanın uygun olduğunu ifade etti.TUCEM ve BSN Türkiye Başkanı Mehmet Akfırat ise, BSN'nin Türkiye portalının sosyal kalkınmaya ve finansal içermeye katkı sağlayacağını belirtti.Akfırat, hem Türkiye'nin hem de Özbekistan'ın blockchain gelişimine yoğun bir şekilde dahil olduğunu kaydetti.Bunun yanı sıra Akfırat, belirli bölgelerde iyi yerel ortaklar olduğu sürece yeni uluslararası portallar kurmaya açık olduklarını dile getirerek, BSN'nin ABD, Avrupa ve Avustralya'dan potansiyel ortaklarla müzakere ettiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20181023/turkiye-blockhain-kulucka-merkezi-kuruluyor-1035788398.html
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çin, türkiye, özbekistan, kripto para, blockchain

Blockchain, Çin hükümeti tarafından desteklenen bir projeyle Türkiye'ye geliyor

12:19 13.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Sputnik
/
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Çin hükümeti destekli Blockchain Tabanlı Hizmet Ağı, Türkiye ve Özbekistan'da iki yeni portal oluşturarak büyümeyi sürdürüyor.
Çin devletinin teşvik ettiği Blockchain Tabanlı Hizmet Ağı (BSN) projesi, Türkiye ve Özbekistan'a açılıyor
BSN projesinin mimarı Red Date Technology, Türkiye ve Özbekistan'da 2021'in aralık ayının sonlarına doğru 2 uluslararası BSN portalı kurmak üzere Türk danışmanlık şirketi Türkiye-Çin İktisadi Eşleştirme Merkezi (TUCEM) ile anlaşma yaptı.
2006 yılında kurulan TUCEM, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin odağında oldu. Ekip, Türkiye ve Özbekistan'da 'hizmet olarak blockchain (BaaS)' sunacak 2 BSN portalının işletilmesini üstlenecek.
Türk ve Özbek blockchain geliştiricileri, yeni portallarla birlikte Ethereum, Algorand, Polkadot, Tezos, ConsenSys Quorum ve Corda gibi blockchain ağlarını barındıran küresel BSN portalını kullanarak 'BaaS' uygulamaları geliştirme imkanına sahip olacak.
Söz konusu adım, blockchain uygulamalarının geliştirilmesiyle ilgili sorunları çözmeyi, bu uygulamaların blockchain birlikte işlerliğini sağlamayı ve geliştirme masraflarını azaltmayı amaçlıyor.
Diğer yandan Jujube Technology CEO'su Yifan He, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında köprü olması nedeniyle ilk BSN portalını Asya dışında oluşturmanın uygun olduğunu ifade etti.
TUCEM ve BSN Türkiye Başkanı Mehmet Akfırat ise, BSN'nin Türkiye portalının sosyal kalkınmaya ve finansal içermeye katkı sağlayacağını belirtti.
Akfırat, hem Türkiye'nin hem de Özbekistan'ın blockchain gelişimine yoğun bir şekilde dahil olduğunu kaydetti.
Bunun yanı sıra Akfırat, belirli bölgelerde iyi yerel ortaklar olduğu sürece yeni uluslararası portallar kurmaya açık olduklarını dile getirerek, BSN'nin ABD, Avrupa ve Avustralya'dan potansiyel ortaklarla müzakere ettiğini de sözlerine ekledi.
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