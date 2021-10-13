Bloomberg: Erdoğan ile Kavcıoğlu faiz oranlarını belirleyen komite üyesinin değiştirilmesini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Bloomberg'in aktardığı habere göre, Erdoğan ile Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nda faiz oranlarını belirleyen komitedeki bir üyenin değiştirilmesini konuştular.Haberde, görüşmenin olumlu geçtiği aktarılırken, Erdoğan ile Kavcıoğlu'nun genel ekonomik durumu da görüştükleri belirtildi.
Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, faiz oranlarını belirleyen komitenin bir üyesinin değiştirilmesi üzerine görüştüğünü belirtti. Haberde, görüşmenin olumlu geçtiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Bloomberg'in aktardığı habere göre, Erdoğan ile Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nda faiz oranlarını belirleyen komitedeki bir üyenin değiştirilmesini konuştular.
Haberde, görüşmenin olumlu geçtiği aktarılırken, Erdoğan ile Kavcıoğlu'nun genel ekonomik durumu da görüştükleri belirtildi.