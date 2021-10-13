https://tr.sputniknews.com/20211013/bloombergerdogan-kavcioglu-ile-faiz-oranlarini-belirleyen-komite-uyesinin-degistirilmesini-gorustu-1049800979.html

Bloomberg: Erdoğan ile Kavcıoğlu faiz oranlarını belirleyen komite üyesinin değiştirilmesini görüştü

Bloomberg: Erdoğan ile Kavcıoğlu faiz oranlarını belirleyen komite üyesinin değiştirilmesini görüştü

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, faiz oranlarını belirleyen komitenin bir üyesinin değiştirilmesi... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T23:33+0300

2021-10-13T23:33+0300

2021-10-13T23:40+0300

politika

recep tayyip erdoğan

merkez bankası

faiz oranları

şahap kavcıoğlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Bloomberg'in aktardığı habere göre, Erdoğan ile Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nda faiz oranlarını belirleyen komitedeki bir üyenin değiştirilmesini konuştular.Haberde, görüşmenin olumlu geçtiği aktarılırken, Erdoğan ile Kavcıoğlu'nun genel ekonomik durumu da görüştükleri belirtildi.

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recep tayyip erdoğan, merkez bankası, faiz oranları, şahap kavcıoğlu