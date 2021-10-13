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https://tr.sputniknews.com/20211013/cem-yilmazin-nftleri-ne-kadara-satildi-1049778350.html
Cem Yılmaz'ın NFT'leri ne kadara satıldı?
Cem Yılmaz'ın NFT'leri ne kadara satıldı?
Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı üç NFT, yaklaşık 160 bin TL'ye yeni sahiplerini buldu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T12:32+0300
2021-10-13T12:32+0300
2021-10-13T12:32+0300
yaşam
cem yılmaz
satış
nft
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Cem Yılmaz’ın satışa çıkardığı NFT’ler satılmaya başladı. Sanatçının 3 NFT’si “OpenSea” isimli bir platformda yaklaşık 160 bin TL’ye satıldı.NFT'leri 'WhiskyBath' adlı bir kullanıcı ile Rıza Selçuk Saydam ve Okan Uckun satın aldı.
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cem yılmaz, satış, nft
Cem Yılmaz'ın NFT'leri ne kadara satıldı?
Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı üç NFT, yaklaşık 160 bin TL'ye yeni sahiplerini buldu.
Cem Yılmaz’ın satışa çıkardığı NFT’ler satılmaya başladı.
Sanatçının 3 NFT’si “
OpenSea” isimli bir platformda yaklaşık 160 bin TL’ye satıldı.
NFT'leri 'WhiskyBath' adlı bir kullanıcı ile
Rıza Selçuk Saydam ve Okan Uckun satın aldı.