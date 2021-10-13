https://tr.sputniknews.com/20211013/cem-yilmazin-nftleri-ne-kadara-satildi-1049778350.html

Cem Yılmaz'ın NFT'leri ne kadara satıldı?

Cem Yılmaz'ın NFT'leri ne kadara satıldı?

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı üç NFT, yaklaşık 160 bin TL'ye yeni sahiplerini buldu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

cem yılmaz

satış

nft

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Cem Yılmaz’ın satışa çıkardığı NFT’ler satılmaya başladı. Sanatçının 3 NFT’si “OpenSea” isimli bir platformda yaklaşık 160 bin TL’ye satıldı.NFT'leri 'WhiskyBath' adlı bir kullanıcı ile Rıza Selçuk Saydam ve Okan Uckun satın aldı.

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cem yılmaz, satış, nft