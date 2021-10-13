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https://tr.sputniknews.com/20211013/cinde-muzik-grubuna-girebilmek-icin-erkekmis-gibi-davranan-13-yasindaki-kiz-ozur-diledi--1049778191.html
Çin'de müzik grubuna girebilmek için erkekmiş gibi davranan 13 yaşındaki kız özür diledi
Çin'de müzik grubuna girebilmek için erkekmiş gibi davranan 13 yaşındaki kız özür diledi
İkiz erkek kardeşinin yerine erkeklerden oluşan gruba dahil olabilmek için cinsiyetini saklayan bir kadının hikayesinin anlatıldığı 2009 yapımı Güney Kore... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T12:57+0300
2021-10-13T12:57+0300
çin
şarkıcı
grup
dünya
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'İdol' yetiştiren yetenek şirketi YGN Youth Club'ın sadece erkeklerin kabul edildiği eğitim kampına cinsiyetini gizleyerek katılan 13 yaşındaki Fu Jiayuan adlı kız, hayranları kandırdığı için özür diledi. Henüz resmi olarak bir boy band (erkek grubu) üyesi olmasa da kamptaki eğitimlere katılan ve sosyal medyada dans pratik videolarını paylaştığı için takipçileri tarafından tanınan Fu, bir sosyal medya kullanıcısının ifşaatı üzerine erkek değil kız olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.'Genç ve cahil' olduğu için böyle bir yalan başvurduğunu söyleyen Fu, gelecekte bir daha eğlence sektöründe veya herhangi bir video platformunda yer almayacağına söz verdi. Çoğunluğu 11-13 yaş arası erkekleri kabul eden ve bu çocukları dans ve şan dersleriyle 'geleceğin idolleri' olarak yetiştiren şirket ise seçmelerin koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak yapıldığını, bu yüzden de böyle bir hataya düştüklerini açıkladı. Şirketin bazı takipçileri ise duruma o kadar da tepkili değil. Öyle ki Fu'yu Çin halk kahramanı Mulan'a benzeten oldu. Disney filmlerine de konu olan Mulan, ailesini ve ülkesini korumak için erke kılığına girip savaşan genç bir kadını anlatıyor. YGN Youth Club gibi yetenek şirketleri, çocuklarının ünlü ve zengin olması hayali peşinde koşan ailelerden büyük rağbet görüyor. 2019'daki bir araştırma Çin'de idol piyasasının değerinin 2020'ye kadar 100 milyar yuanı bulacağını ortaya koymuştu. Ancak bu şirketler küçük çocukları ticari çıkarlar uğruna kullanmakla eleştiriliyor.
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çin, şarkıcı, grup

Çin'de müzik grubuna girebilmek için erkekmiş gibi davranan 13 yaşındaki kız özür diledi

12:57 13.10.2021
© AFP 2021 / NOEL CELISÇin- Konser
Çin- Konser - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AFP 2021 / NOEL CELIS
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İkiz erkek kardeşinin yerine erkeklerden oluşan gruba dahil olabilmek için cinsiyetini saklayan bir kadının hikayesinin anlatıldığı 2009 yapımı Güney Kore dizisi 'You Are Beautiful' Çin'de bir nevi gerçek oldu.
'İdol' yetiştiren yetenek şirketi YGN Youth Club'ın sadece erkeklerin kabul edildiği eğitim kampına cinsiyetini gizleyerek katılan 13 yaşındaki Fu Jiayuan adlı kız, hayranları kandırdığı için özür diledi.
Henüz resmi olarak bir boy band (erkek grubu) üyesi olmasa da kamptaki eğitimlere katılan ve sosyal medyada dans pratik videolarını paylaştığı için takipçileri tarafından tanınan Fu, bir sosyal medya kullanıcısının ifşaatı üzerine erkek değil kız olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.
'Genç ve cahil' olduğu için böyle bir yalan başvurduğunu söyleyen Fu, gelecekte bir daha eğlence sektöründe veya herhangi bir video platformunda yer almayacağına söz verdi.
Çoğunluğu 11-13 yaş arası erkekleri kabul eden ve bu çocukları dans ve şan dersleriyle 'geleceğin idolleri' olarak yetiştiren şirket ise seçmelerin koronavirüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak yapıldığını, bu yüzden de böyle bir hataya düştüklerini açıkladı.
Şirketin bazı takipçileri ise duruma o kadar da tepkili değil. Öyle ki Fu'yu Çin halk kahramanı Mulan'a benzeten oldu. Disney filmlerine de konu olan Mulan, ailesini ve ülkesini korumak için erke kılığına girip savaşan genç bir kadını anlatıyor.
YGN Youth Club gibi yetenek şirketleri, çocuklarının ünlü ve zengin olması hayali peşinde koşan ailelerden büyük rağbet görüyor. 2019'daki bir araştırma Çin'de idol piyasasının değerinin 2020'ye kadar 100 milyar yuanı bulacağını ortaya koymuştu. Ancak bu şirketler küçük çocukları ticari çıkarlar uğruna kullanmakla eleştiriliyor.
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