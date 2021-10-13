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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T20:42+0300
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recep tayyip erdoğan
ekonomi
türkiye
merkez bankası
şahap kavcıoğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, merkez bankası, şahap kavcıoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

20:42 13.10.2021 (güncellendi: 20:50 13.10.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
403101
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