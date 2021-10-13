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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211013/cumhurbaskani-erdogan-merkez-bankasi-baskani-kavcioglunu-kabul-etti-1049797888.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T20:42+0300
2021-10-13T20:42+0300
2021-10-13T20:50+0300
recep tayyip erdoğan
ekonomi
türkiye
merkez bankası
şahap kavcıoğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, merkez bankası, şahap kavcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
20:42 13.10.2021 (güncellendi: 20:50 13.10.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.