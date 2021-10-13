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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e yönelik 'hakaret' davasında 7 yıl hapis istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e yönelik 'hakaret' davasında 7 yıl hapis istemi
Avukat Mert Yaşar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 4... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T17:20+0300
2021-10-13T17:20+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
özlem zengin
cumhurbaşkanına hakaret
mahkeme
akp
karar
hakaret
duruşma
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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mert Yaşar avukatlarıyla katıldı. Müdahiller Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'i ise avukatları temsil etti.Duruşmada beyanı sorulan müdahil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Furkan Berk Biberoğlu, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.Müdahil Özlem Zengin'in avukatı Yaşar Baş, sanığın suçunu ikrar ettiğini ve pişmanlık göstermediğini söyleyerek, "Suçlama da ağır bir suçlamadır. Sanığın gerçekleştirdiği ağır saldırıyı, siyasi eleştiri olarak savunması eylemlerine devam edeceğine delalettir. Bu nedenlerle sanık üst hadden cezalandırılmalıdır. Hakkında takdiri indirim uygulanmamalıdır" diye konuştu.Zengin'in diğer avukatı Pelinsu Demircan da sanığın eyleminin hukuk düzenince korunamayacağını ve ağır hakaret olduğunu belirtti. Demircan, "Tahammül sınırlarını aşan eylemdir. Sanığın sözlerinde bahsettiği 'İlk gece hakkı', kadını metalaştıran bir ifadedir. Bu husus müvekkilimiz ile ilişkilendirilmiştir. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.'Pişmanlık göstereceğim bir durum yoktur'Savunması sorulan sanık Mert Yaşar, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasını daha önce kabul ettiğini ancak bundan vazgeçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Benim eylemlerimde pişmanlık göstereceğim bir durum yoktur. 'İlk gece hakkı' sözümün Özlem Zengin ile ilgisi yoktur ve metalaştırmam söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Ayrıca 'Gagasını kapatsın' ifadesinde de cinsel bir yön yoktur. Ben twitimi yarım saat içinde sildim. Bunun sosyal medyada gündem olması, çeşitli bakanlıkların twitleriyle gerçekleşmiştir. Paylaşımımda Cumhurbaşkanı'na yönelik bir ifadem de bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum."Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.Mütalaada, sanığın 21 Şubat 2021'de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 'mert_yasar' kullanıcı isimli hesabından paylaştığı sözlerinin eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığı belirtilerek, sözlerin hakaret niteliğinde olduğu aktarıldı.Sanık Yaşar'ın dava konusu sözleriyle hem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin başı hem Cumhurbaşkanı hem de müdahil 27. dönem milletvekili Özlem Zengin'e yönelik 'hakaret' suçunu işlediği vurgulanan mütalaada, bu kişinin, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Sanık Mert Yaşar, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Ben analoji kullandım ancak burada Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin kadına yönelik ayrımcı siyasetini eleştirdim. Geldiğimiz siyasetin son noktasının 'İlk gece hakkı'nın kullanılması olduğunu ifade ettim. Süre talep ediyorum" dedi.Müdahil avukatları, esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.Özlem Zengin'in avukatı ve sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı.İddianamede sanığın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, 'kamu görevlisine hakaretten' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mert Yaşar'ın tahliyesine hükmetmişti.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, özlem zengin, cumhurbaşkanına hakaret, mahkeme, akp, karar, hakaret, duruşma, hapis, ifade özgürlüğü, mert yaşar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e yönelik 'hakaret' davasında 7 yıl hapis istemi

17:20 13.10.2021
© DHAMert Yaşar
Mert Yaşar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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Avukat Mert Yaşar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mert Yaşar avukatlarıyla katıldı. Müdahiller Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'i ise avukatları temsil etti.
Duruşmada beyanı sorulan müdahil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Furkan Berk Biberoğlu, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.
Müdahil Özlem Zengin'in avukatı Yaşar Baş, sanığın suçunu ikrar ettiğini ve pişmanlık göstermediğini söyleyerek, "Suçlama da ağır bir suçlamadır. Sanığın gerçekleştirdiği ağır saldırıyı, siyasi eleştiri olarak savunması eylemlerine devam edeceğine delalettir. Bu nedenlerle sanık üst hadden cezalandırılmalıdır. Hakkında takdiri indirim uygulanmamalıdır" diye konuştu.
Zengin'in diğer avukatı Pelinsu Demircan da sanığın eyleminin hukuk düzenince korunamayacağını ve ağır hakaret olduğunu belirtti. Demircan, "Tahammül sınırlarını aşan eylemdir. Sanığın sözlerinde bahsettiği 'İlk gece hakkı', kadını metalaştıran bir ifadedir. Bu husus müvekkilimiz ile ilişkilendirilmiştir. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

'Pişmanlık göstereceğim bir durum yoktur'

Savunması sorulan sanık Mert Yaşar, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasını daha önce kabul ettiğini ancak bundan vazgeçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Benim eylemlerimde pişmanlık göstereceğim bir durum yoktur. 'İlk gece hakkı' sözümün Özlem Zengin ile ilgisi yoktur ve metalaştırmam söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Ayrıca 'Gagasını kapatsın' ifadesinde de cinsel bir yön yoktur. Ben twitimi yarım saat içinde sildim. Bunun sosyal medyada gündem olması, çeşitli bakanlıkların twitleriyle gerçekleşmiştir. Paylaşımımda Cumhurbaşkanı'na yönelik bir ifadem de bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum."
Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.
Mütalaada, sanığın 21 Şubat 2021'de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 'mert_yasar' kullanıcı isimli hesabından paylaştığı sözlerinin eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığı belirtilerek, sözlerin hakaret niteliğinde olduğu aktarıldı.
Sanık Yaşar'ın dava konusu sözleriyle hem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin başı hem Cumhurbaşkanı hem de müdahil 27. dönem milletvekili Özlem Zengin'e yönelik 'hakaret' suçunu işlediği vurgulanan mütalaada, bu kişinin, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Sanık Mert Yaşar, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Ben analoji kullandım ancak burada Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin kadına yönelik ayrımcı siyasetini eleştirdim. Geldiğimiz siyasetin son noktasının 'İlk gece hakkı'nın kullanılması olduğunu ifade ettim. Süre talep ediyorum" dedi.
Müdahil avukatları, esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.
Özlem Zengin'in avukatı ve sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.
Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı.
İddianamede sanığın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, 'kamu görevlisine hakaretten' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mert Yaşar'ın tahliyesine hükmetmişti.
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