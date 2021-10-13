https://tr.sputniknews.com/20211013/cumhurbaskani-erdogandan-ankaranin-baskent-olusunun-yil-donumu-mesaji-1049796874.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T20:08+0300

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türkiye

ankara

recep tayyip erdoğan

mustafa kemal atatürk

başkent

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Ankara'nın, İstiklal Savaşı'nda tarihi bir karargah merkezi görevi üstlenerek, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyete uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:"Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyorum. Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir. Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan başkent Ankara'nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyük önem arz etmektedir.Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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ankara, recep tayyip erdoğan, mustafa kemal atatürk, başkent