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https://tr.sputniknews.com/20211013/cumhurbaskanligi-millet-kutuphanesi-24-saat-hizmet-vermeye-basladi-1049776913.html
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre kitapseverlere hizmet vermeye başladı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T12:04+0300
2021-10-13T12:04+0300
yaşam
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı külliyesi
külliye
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Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart- 31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırılmıştı.Ülkede Kovid-19 aşılanma oranının artması, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve yükseköğretimde yüz yüze eğitimin devam etmesiyle Millet Kütüphanesi'nin çalışma saatleri ve ziyaretçi kapasitesinde de güncellemeye gidildi.Kütüphane, hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre, 1500 kişi kapasitesiyle kitapseverlere, araştırmacılara hizmet edecek.Kütüphanede, 2. ve 4. kattaki okuma salonları, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Referans Bölümü 24 saat, Gençlik Kütüphanesi, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Süreli Yayınlar Salonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Ses ve Görüntü Kütüphanesi ise kapalı olacak.
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türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, külliye, millet kütüphanesi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı

12:04 13.10.2021
© AA / CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA / Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre kitapseverlere hizmet vermeye başladı.
Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart- 31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırılmıştı.
Ülkede Kovid-19 aşılanma oranının artması, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve yükseköğretimde yüz yüze eğitimin devam etmesiyle Millet Kütüphanesi'nin çalışma saatleri ve ziyaretçi kapasitesinde de güncellemeye gidildi.
Kütüphane, hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre, 1500 kişi kapasitesiyle kitapseverlere, araştırmacılara hizmet edecek.
Kütüphanede, 2. ve 4. kattaki okuma salonları, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Referans Bölümü 24 saat, Gençlik Kütüphanesi, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Süreli Yayınlar Salonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Ses ve Görüntü Kütüphanesi ise kapalı olacak.
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