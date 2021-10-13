https://tr.sputniknews.com/20211013/derste-siddet-uygulayan-ogretmen-aciga-alindi-1049798308.html

Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınıfta öğrencisine şiddet uygularken görüntülenen öğretmen açığa alındı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

gaziantep

öğretmen

öğrenci

islahiye

şiddet

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Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesinde bir okulda öğrenciye bağırarak darp ederken cep telefonu ile görüntülenen öğretmen hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilimiz İslahiye ilçesinde bulunan bir okula ait olduğu anlaşılan sınıf içerisinde şiddet içerikli görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak bugün itibarı ile açığa alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir" denildi.

türkiye

gaziantep

islahiye

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gaziantep, öğretmen, öğrenci, islahiye, şiddet