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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211013/dolardan-yeni-rekor-906-1049783761.html
Dolardan yeni rekor: 9.08
Dolardan yeni rekor: 9.08
Dolar, 9 TL'yi aşmasının ardından yeni bir rekor daha kırarak 9.08 TL'yi gördü. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:01+0300
2021-10-13T15:01+0300
2021-10-13T15:49+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
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Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.Güne 9.03'ten başlayan dolar gün içinde yükselerek 9.08 seviyesini aştı.Euro ise 10.48 liradan işlem görüyor.
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dolar, dolar/tl
Dolardan yeni rekor: 9.08
15:01 13.10.2021 (güncellendi: 15:49 13.10.2021)
Dolar, 9 TL'yi aşmasının ardından yeni bir rekor daha kırarak 9.08 TL'yi gördü.
Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor.
Güne 9.03'ten başlayan dolar gün içinde yükselerek 9.08 seviyesini aştı.
Euro ise 10.48 liradan işlem görüyor.