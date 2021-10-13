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DSÖ Kovid-19 ölümlerinde bu yılın en düşük rakamlarının görüldüğünü açıkladı
DSÖ Kovid-19 ölümlerinde bu yılın en düşük rakamlarının görüldüğünü açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde düşüşün sürdüğünü ve bu yılın en düşük can kaybı rakamlarının görüldüğünü... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T19:50+0300
2021-10-13T19:52+0300
koronavirüs
dsö
can kaybı
koronavirüs
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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.Birçok ülkenin, bu yılın sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ına Kovid-19 aşısı yaptırma hedefine ulaşamama riskinin bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "Aşı piyasasından fiili olarak dışlanan ve çoğu Afrika'da bulunan 56 ülke, eylülün sonuna kadar nüfuslarının yüzde 10'unu aşılama hedefine ulaşamadı" dedi.Aşılanmanın başlamadığı ülkelerGhebreyesus, Kuzey Kore, Eritre ve Brundi'de ise henüz aşılamaların başlamadığı bilgisini paylaştı.Aşılama hedefine ulaşamayan ülkelerin büyük çoğunluğunun aşı tedarik sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Küresel aşı tedariklerini kontrol eden ülke ve firmalara, bir kez daha COVAX ve AVAT programlarına aşı yollamayı önceleme çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.Ghebreyesus, dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin son duruma dair "Haftalık Kovid-19 ölümlerindeki düşüş sürmekte ve an itibarıyla bu yılın en düşük rakamlarında seyretmektedir" ifadelerini kullandı.Buna karşın dünyada haftalık Kovid-19 can kayıplarının, yaklaşık 50 binlerde ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Avrupa dışındaki bölgelerde de can kayıpları azalıyor. Bazı ülkelerde ise yeni dalgalar ve can kaybı artışları gözlemleniyor" açıklamasında bulundu.
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dsö, can kaybı, koronavirüs

DSÖ Kovid-19 ölümlerinde bu yılın en düşük rakamlarının görüldüğünü açıkladı

19:50 13.10.2021 (güncellendi: 19:52 13.10.2021)
© REUTERS / DENIS BALIBOUSETedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde düşüşün sürdüğünü ve bu yılın en düşük can kaybı rakamlarının görüldüğünü açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
Birçok ülkenin, bu yılın sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ına Kovid-19 aşısı yaptırma hedefine ulaşamama riskinin bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "Aşı piyasasından fiili olarak dışlanan ve çoğu Afrika'da bulunan 56 ülke, eylülün sonuna kadar nüfuslarının yüzde 10'unu aşılama hedefine ulaşamadı" dedi.

Aşılanmanın başlamadığı ülkeler

Ghebreyesus, Kuzey Kore, Eritre ve Brundi'de ise henüz aşılamaların başlamadığı bilgisini paylaştı.
Aşılama hedefine ulaşamayan ülkelerin büyük çoğunluğunun aşı tedarik sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Küresel aşı tedariklerini kontrol eden ülke ve firmalara, bir kez daha COVAX ve AVAT programlarına aşı yollamayı önceleme çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.
Ghebreyesus, dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin son duruma dair "Haftalık Kovid-19 ölümlerindeki düşüş sürmekte ve an itibarıyla bu yılın en düşük rakamlarında seyretmektedir" ifadelerini kullandı.
Buna karşın dünyada haftalık Kovid-19 can kayıplarının, yaklaşık 50 binlerde ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Avrupa dışındaki bölgelerde de can kayıpları azalıyor. Bazı ülkelerde ise yeni dalgalar ve can kaybı artışları gözlemleniyor" açıklamasında bulundu.
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