https://tr.sputniknews.com/20211013/dunyanin-en-uzun-boylu-kadini-rumeysa-gelgi-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1049779389.html

Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T13:02+0300

2021-10-13T13:02+0300

2021-10-13T13:02+0300

yaşam

guinness rekorlar kitabı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Gelgi, 2014 yılında en uzun genç kadın unvanını almıştı. 2021 yılının Mayıs ayında yapılan ölçümler sonrasında ise dünyanın en uzun boylu kadını oldu.Boyun aşırı uzamasına neden olan Weaver sendromundan mustarip olan Gelgi, hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede ve yürüteç kullanıyor. 24 yaşındaki Guinness'e girmesiyle ilgili olarak "Her dezavantaj kendiniz için bir avantaja dönüştürülebilir, bu yüzden kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, potansiyelinizin farkında olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın" diye konuştu. Dünyada Weaver sendromu yaşayan kayıtlı vaka sayısı ise 50.Öte yandan, Guinness'ten dünyanın en uzun boylu erkeği unvanını alan kişi de Türkiye'den Sultan Kösen. Kösen'in boyu 2 metre 51 santimetre.

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guinness rekorlar kitabı