Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211013/dunyanin-en-yasli-gergedani-toby-hayatini-kaybetti-1049781339.html
Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby hayatını kaybetti
İtalya'da bulunan bir hayvanat bahçesinde barınan dünyanın en yaşlı gergedanı Toby, 54 yaşındayken hayatını kaybetti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:03+0300
2021-10-13T14:03+0300
yaşam
italya
hayvanat bahçesi
yaşlı
kuzey beyaz gergedanı
öldü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049781286_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_09702251c1dee66f7590014f8a08c76f.jpg
Dünyanın en yaşlı gergedanı unvanına sahip 'Nonno Toby' (Büyükbaba Toby), 54. yaşında hayata gözlerini yumdu.Toby, İtalya'nın kuzeyindeki Verona kenti yakınlarında yer alan Parco Natura Viva hayvanat bahçesinde barınıyordu.Hayvanat bahçesi yetkililerinden Elisa Livia Pennacchioni, gergedanın 6 Ekim günü hayatını kaybettiğini söyledi."Gece barınağına dönerken yere yığıldı ve yaklaşık yarım saat sonra kalbi durdu" ifadelerini kullanan Pennacchioni, Toby'nin mumyalanıp Trento'daki MuSe bilim müzesinde sergileneceğini ve burada, aynı hayvanat bahçesinde 5 yıl önce ölen beyaz aslan Blanco'nun yanına konulacağını söyledi.Yetkili, ayrıca beyaz gergedanların normalde hayvanat bahçelerinde 40 yıla kadar ve vahşi doğada yaklaşık 30 yıl yaşadıkları bilgisini paylaştı.Toby'nin eşi Sugar, 2012 yılında hayatını kaybetmişti. Böylelikle Parco Natura Viva'da bir beyaz gergedan kaldı: 39 yaşındaki Benno.Bununla birlikte kuzey beyaz gergedan alt türünden yalnızca 2 tane kaldığı ve bunların da Kenya'da yaşadığı ve silahlı muhafızlar tarafından 24 saat gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210924/hayvanat-bahcesindeki-goriller-oral-seks-yapmaya-basladi-cocuklar-ve-veliler-panikledi-1049212184.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049781286_0:0:1048:786_1920x0_80_0_0_34c52aff6426c3392c11660033757843.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, hayvanat bahçesi, yaşlı, kuzey beyaz gergedanı, öldü

Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby hayatını kaybetti

14:03 13.10.2021
© AFP 2021 / Giorgio CorteseDünyanın en yaşlı gergedanı Toby
Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AFP 2021 / Giorgio Cortese
Abone ol
İtalya'da bulunan bir hayvanat bahçesinde barınan dünyanın en yaşlı gergedanı Toby, 54 yaşındayken hayatını kaybetti.
Dünyanın en yaşlı gergedanı unvanına sahip 'Nonno Toby' (Büyükbaba Toby), 54. yaşında hayata gözlerini yumdu.
Toby, İtalya'nın kuzeyindeki Verona kenti yakınlarında yer alan Parco Natura Viva hayvanat bahçesinde barınıyordu.
Hayvanat bahçesi yetkililerinden Elisa Livia Pennacchioni, gergedanın 6 Ekim günü hayatını kaybettiğini söyledi.
"Gece barınağına dönerken yere yığıldı ve yaklaşık yarım saat sonra kalbi durdu" ifadelerini kullanan Pennacchioni, Toby'nin mumyalanıp Trento'daki MuSe bilim müzesinde sergileneceğini ve burada, aynı hayvanat bahçesinde 5 yıl önce ölen beyaz aslan Blanco'nun yanına konulacağını söyledi.
Yetkili, ayrıca beyaz gergedanların normalde hayvanat bahçelerinde 40 yıla kadar ve vahşi doğada yaklaşık 30 yıl yaşadıkları bilgisini paylaştı.
Toby'nin eşi Sugar, 2012 yılında hayatını kaybetmişti. Böylelikle Parco Natura Viva'da bir beyaz gergedan kaldı: 39 yaşındaki Benno.
Bununla birlikte kuzey beyaz gergedan alt türünden yalnızca 2 tane kaldığı ve bunların da Kenya'da yaşadığı ve silahlı muhafızlar tarafından 24 saat gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.
Uganda-gümüş sırtlı goril - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
YAŞAM
Hayvanat bahçesindeki goriller oral seks yapmaya başladı, çocuklar ve veliler panikledi
24 Eylül, 12:37
100070
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:32Oğulcan Çağlayan'dan Rizespor yanıtı: Kalitemden taviz vermeyeceğim
14:30İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:19Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda
14:14Prens Charles, 50 yıllık klasik aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı
14:13Kaleiçi Festivali'ne Rusya'dan katılım: Sizin ayrı bir yeriniz var
14:10Normal People'ın yazarı Rooney, İsrail'i boykot için İbranice çeviriye izin vermedi
14:06Mesai saatlerinde kendi adına iş yapan işçi kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı
14:04Bakan Karaismailoğlu: Ülkemiz güçlü kara yolu sektörü ile ihracatını sürekli artırmaya devam etti
14:03Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby hayatını kaybetti
13:50Bakan Koca'dan Turkovac için '3 bin gönüllü' çağrısı
13:41Mobilyaya ham madde zammı geliyor
13:34TÜGVA Başkanı: 'Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor'
13:31Moskova’da Rusya Enerji Haftası başladı
13:30Kadirov: Türkiye'de Çeçen 'şeytan' bulamadım
13:27Hollanda Başbakanı'ndan LGBT+ kral ya da kraliçeye destek: Eşcinsel evlilik yapıp tahtta oturabilir
13:27Çöpe attığı 200 bin TL ikramiyeyi oğlunun dikkatiyle kurtardı
13:23'Ölüm Hesaplayıcı': Sağlıklı yaşam süresini ve yakalanma ihtimali olan hastalıkları tahmin edecek
13:04Bakan Çavuşoğlu: Son yapılan saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var
13:02Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
12:59Ankara'da CHP'li vekillere müdahale