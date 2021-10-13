https://tr.sputniknews.com/20211013/dunyanin-en-yasli-gergedani-toby-hayatini-kaybetti-1049781339.html

Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby hayatını kaybetti

İtalya'da bulunan bir hayvanat bahçesinde barınan dünyanın en yaşlı gergedanı Toby, 54 yaşındayken hayatını kaybetti. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T14:03+0300

2021-10-13T14:03+0300

2021-10-13T14:03+0300

yaşam

italya

hayvanat bahçesi

yaşlı

kuzey beyaz gergedanı

öldü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049781286_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_09702251c1dee66f7590014f8a08c76f.jpg

Dünyanın en yaşlı gergedanı unvanına sahip 'Nonno Toby' (Büyükbaba Toby), 54. yaşında hayata gözlerini yumdu.Toby, İtalya'nın kuzeyindeki Verona kenti yakınlarında yer alan Parco Natura Viva hayvanat bahçesinde barınıyordu.Hayvanat bahçesi yetkililerinden Elisa Livia Pennacchioni, gergedanın 6 Ekim günü hayatını kaybettiğini söyledi."Gece barınağına dönerken yere yığıldı ve yaklaşık yarım saat sonra kalbi durdu" ifadelerini kullanan Pennacchioni, Toby'nin mumyalanıp Trento'daki MuSe bilim müzesinde sergileneceğini ve burada, aynı hayvanat bahçesinde 5 yıl önce ölen beyaz aslan Blanco'nun yanına konulacağını söyledi.Yetkili, ayrıca beyaz gergedanların normalde hayvanat bahçelerinde 40 yıla kadar ve vahşi doğada yaklaşık 30 yıl yaşadıkları bilgisini paylaştı.Toby'nin eşi Sugar, 2012 yılında hayatını kaybetmişti. Böylelikle Parco Natura Viva'da bir beyaz gergedan kaldı: 39 yaşındaki Benno.Bununla birlikte kuzey beyaz gergedan alt türünden yalnızca 2 tane kaldığı ve bunların da Kenya'da yaşadığı ve silahlı muhafızlar tarafından 24 saat gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210924/hayvanat-bahcesindeki-goriller-oral-seks-yapmaya-basladi-cocuklar-ve-veliler-panikledi-1049212184.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, hayvanat bahçesi, yaşlı, kuzey beyaz gergedanı, öldü