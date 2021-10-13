Dünyanın en yaşlı gergedanı Toby hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı gergedanı unvanına sahip 'Nonno Toby' (Büyükbaba Toby), 54. yaşında hayata gözlerini yumdu.Toby, İtalya'nın kuzeyindeki Verona kenti yakınlarında yer alan Parco Natura Viva hayvanat bahçesinde barınıyordu.Hayvanat bahçesi yetkililerinden Elisa Livia Pennacchioni, gergedanın 6 Ekim günü hayatını kaybettiğini söyledi."Gece barınağına dönerken yere yığıldı ve yaklaşık yarım saat sonra kalbi durdu" ifadelerini kullanan Pennacchioni, Toby'nin mumyalanıp Trento'daki MuSe bilim müzesinde sergileneceğini ve burada, aynı hayvanat bahçesinde 5 yıl önce ölen beyaz aslan Blanco'nun yanına konulacağını söyledi.Yetkili, ayrıca beyaz gergedanların normalde hayvanat bahçelerinde 40 yıla kadar ve vahşi doğada yaklaşık 30 yıl yaşadıkları bilgisini paylaştı.Toby'nin eşi Sugar, 2012 yılında hayatını kaybetmişti. Böylelikle Parco Natura Viva'da bir beyaz gergedan kaldı: 39 yaşındaki Benno.Bununla birlikte kuzey beyaz gergedan alt türünden yalnızca 2 tane kaldığı ve bunların da Kenya'da yaşadığı ve silahlı muhafızlar tarafından 24 saat gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.
İtalya'da bulunan bir hayvanat bahçesinde barınan dünyanın en yaşlı gergedanı Toby, 54 yaşındayken hayatını kaybetti.
Dünyanın en yaşlı gergedanı unvanına sahip 'Nonno Toby' (Büyükbaba Toby), 54. yaşında hayata gözlerini yumdu.
Toby, İtalya'nın kuzeyindeki Verona kenti yakınlarında yer alan Parco Natura Viva hayvanat bahçesinde barınıyordu.
Hayvanat bahçesi yetkililerinden Elisa Livia Pennacchioni, gergedanın 6 Ekim günü hayatını kaybettiğini söyledi.
"Gece barınağına dönerken yere yığıldı ve yaklaşık yarım saat sonra kalbi durdu" ifadelerini kullanan Pennacchioni, Toby'nin mumyalanıp Trento'daki MuSe bilim müzesinde sergileneceğini ve burada, aynı hayvanat bahçesinde 5 yıl önce ölen beyaz aslan Blanco'nun yanına konulacağını söyledi.
Yetkili, ayrıca beyaz gergedanların normalde hayvanat bahçelerinde 40 yıla kadar ve vahşi doğada yaklaşık 30 yıl yaşadıkları bilgisini paylaştı.
Toby'nin eşi Sugar, 2012 yılında hayatını kaybetmişti. Böylelikle Parco Natura Viva'da bir beyaz gergedan kaldı: 39 yaşındaki Benno.
Bununla birlikte kuzey beyaz gergedan alt türünden yalnızca 2 tane kaldığı ve bunların da Kenya'da yaşadığı ve silahlı muhafızlar tarafından 24 saat gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.