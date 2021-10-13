https://tr.sputniknews.com/20211013/emine-erdogan-cubukta-kadinlarla-tursu-kurdu-1049794453.html

Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'ne gelerek, kadınların turşu kurma... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T19:02+0300

2021-10-13T19:02+0300

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türkiye

emine erdoğan

çubuk

turşu

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Çubuklu kadınlarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, bir yandan da tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu.Kelek ve patlıcanların içini doldurarak kavanozlara yerleştiren Emine Erdoğan'a kadınlar, Çubuk turşusunun nasıl kurulduğunu gösterdi.Daha önce evde bu şekilde hiç turşu kurmadığını söyleyen Emine Erdoğan, annesinin küçükken turşu yaptığını ve ona yardım ettiğini anlattı. Emine Erdoğan, "Bundan sonra evde turşuları ben yaparım artık, çok zevkli" dedi.Emine Erdoğan, programa gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nereye gidiyorsun?" diye sorduğunu, Çubuk deyince de "Bana da bir tabak turşu yollasınlar" dediğini aktararak, selamlarını iletti.Evde salatalık ve lahana turşusunu daha fazla tükettiklerini anlatan Emine Erdoğan, kurduğu turşuları da eve götüreceğini söyledi.Turşunun faydalarına dikkati çeken Emine Erdoğan, özellikle lahana turşusunun sağlık için faydalı olduğunu vurguladı.'Benim elim her işe yatkındır'Emine Erdoğan, kadınların "Eliniz bu işlere yatkın" sözleri üzerine gülerek, "Benim elim her işe yatkındır, ben de ev kadınıyım zaten" karşılığını verdi.Daha sonra özel yapılan turşu suyu ve salatalık turşusunun tadına bakan Emine Erdoğan, "Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar" diyerek, turşuları basın mensuplarına ikram etti.Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emine Erdoğan, "İlk kez mi turşu kuruyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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emine erdoğan, çubuk, turşu