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Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu
19:02 13.10.2021 (güncellendi: 19:10 13.10.2021)
© AAEmine Erdoğan turşu kurdu
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'ne gelerek, kadınların turşu kurma etkinliğine katıldı.
Çubuklu kadınlarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, bir yandan da tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu.
Kelek ve patlıcanların içini doldurarak kavanozlara yerleştiren Emine Erdoğan'a kadınlar, Çubuk turşusunun nasıl kurulduğunu gösterdi.
Daha önce evde bu şekilde hiç turşu kurmadığını söyleyen Emine Erdoğan, annesinin küçükken turşu yaptığını ve ona yardım ettiğini anlattı. Emine Erdoğan, "Bundan sonra evde turşuları ben yaparım artık, çok zevkli" dedi.
Emine Erdoğan, programa gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nereye gidiyorsun?" diye sorduğunu, Çubuk deyince de "Bana da bir tabak turşu yollasınlar" dediğini aktararak, selamlarını iletti.
Emine Erdoğan Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu https://t.co/2cx6Ii7YY7 pic.twitter.com/i7nCm9kAma— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 13, 2021
Evde salatalık ve lahana turşusunu daha fazla tükettiklerini anlatan Emine Erdoğan, kurduğu turşuları da eve götüreceğini söyledi.
Turşunun faydalarına dikkati çeken Emine Erdoğan, özellikle lahana turşusunun sağlık için faydalı olduğunu vurguladı.
'Benim elim her işe yatkındır'
Emine Erdoğan, kadınların "Eliniz bu işlere yatkın" sözleri üzerine gülerek, "Benim elim her işe yatkındır, ben de ev kadınıyım zaten" karşılığını verdi.
Daha sonra özel yapılan turşu suyu ve salatalık turşusunun tadına bakan Emine Erdoğan, "Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar" diyerek, turşuları basın mensuplarına ikram etti.
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emine Erdoğan, "İlk kez mi turşu kuruyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Küçükken anneme eşlik ediyordum ama ilk kez burada kurdum. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Hem ilk olması hem de Çubuk'umuzun değerli hanımlarının bu kadar faal olmaları beni çok duygulandırdı gerçekten. Bu görmeyince anlaşılmıyor, kimler yapıyor, nasıl yapıyor bunları, nasıl hayata geçirmişler gerçekten çok takdir ediyorum. Hem üretiminden bu ana kadar yapıyor olmaları da ayrıca takdire şayan. Gidip çarşıdan pazardan almıyor bunları, kendileri üretiyorlar, kendileri kuruyorlar. Bu da Türk kadınının ne kadar çalışkan, üretken ve yaratıcı olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok duygulandım, çok tebrik ettim hepsini. Başarılarının devamını diliyorum, başka kadınlara da örnek olmalarını diliyorum. Girişimleri nedeniyle kutluyorum hepsini."