https://tr.sputniknews.com/20211013/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-fatih-donmezden-dogalgaz-aciklamasi-1049776378.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğalgaz... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T11:49+0300

2021-10-13T11:49+0300

2021-10-13T12:20+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da enerji fiyatlarının tarihi rekorlar kırdığını, tedarik sorununun çözülememesi durumunda durumun daha da kötüleşeceğine yönelik öngörüler bulunduğunu söyledi.Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'nin bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:'Enerji fiyatları dünya genelinde rekor düzeyde arttı'Dönmez, dünya genelinde rekor seviyede artan enerji fiyatlarından Türkiye'nin de etkilendiğine işaret ederek, "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar 2,1 milyon haneye 3,1 milyar liralık destek sağladık. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.'Karadeniz'de çalışmalar takvime uygun ilerliyor'Denizlerde devam eden çalışmalara da değinen Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki çalışmalara destek vermek için bölgeye gittiğini anımsattı.Dönmez, Filyos'ta sondaj kulesinin yeniden montajının ardından Yavuz gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlayacağını kaydetti.Karadeniz gazında çalışmaların takvime uygun ilerlediğinin altını çizen Dönmez, "Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027'de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek" ifadelerini kullandı.'YEKA GES-5 yarışmalarının başvurularını 12 Ocak'ta alacağız'Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda olduğunu belirterek, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argüman olacağını söyledi.Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün 52 bin megavatın üzerinde olduğunu aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı