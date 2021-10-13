https://tr.sputniknews.com/20211013/eski-almanya-basbakanindan-gaz-savasinda-rusyayi-avrupanin-dusmani-olarak-gormeme-cagrisi-1049766118.html

Eski Almanya Başbakanı’ndan gaz savaşında Rusya'yı Avrupa'nın düşmanı olarak görmeme çağrısı

Eski Almanya Başbakanı’ndan gaz savaşında Rusya'yı Avrupa'nın düşmanı olarak görmeme çağrısı

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya’nın her zaman Avrupa'nın güvenilir gaz tedarikçisi olduğunu belirterek, Moskova’nın Avrupa Birliği’nin (AB)... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T00:23+0300

2021-10-13T00:23+0300

2021-10-13T00:23+0300

dünya

rusya

gerhard schröder

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Alman Handelsblatt gazetesinin aktardığı üzere Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya’nın her zaman Avrupa'nın güvenilir gaz tedarikçisi olduğunu belirterek, Moskova’nın Avrupa Birliği’nin (AB) düşmanı olarak görülmemesi çağrısında bulundu.Gaz fiyatlarındaki rekor artışın öncelikle Çin'de artan talepten kaynaklandığına dikkat çeken Schröder, Rusya'da gaz üretimi yılın ilk sekiz ayında arttığını, fakat geçen kış gazın büyük bir kısmı tüketildiği için bu ülkenin önce kendi depolama tesislerini doldurmak durumunda olduğunu vurguladı.Schröder, “50 yılı aşkın bir süredir Rusya, yani aynı zamanda eski Sovyetler Birliği de, gerçekten var olan Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi güvenilir bir tedarikçi oldu. Dolayısıyla Rusya, bu soğuk gaz savaşında düşman taraf değil” vurgusunu yaparak, Rusya’nın sadece Almanya’ya yaptığı gaz ihracatını geçen yıla göre yüzde 40 oranında artırdığını sözlerine ekledi.Eski Almanya Başbakanı, gaz piyasasındaki durumun önümüzdeki aylarda istikrara kavuşacağına olan inancını da dile getirdi.Bazı Alman aileler elektrik faturalarını ödemekte zorlanmaya başlayınca Alman vatandaşların çıkarlarını savunan Almanya Şehirler Birliği, artan gaz fiyatları nedeniyle yetkili kurumlardan ısıtma için sübvansiyon talep etmişti. Uzmanlar, yakıt fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde artmaya devam etmesi halinde ülkenin ‘dramatik sosyal dengesizlik’ tehdidiyle karşı karşıya kalacağını ifade ediyor.

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rusya, gerhard schröder