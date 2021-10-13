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Eski Kırım başsavcısı Poklonskaya, büyükelçi olarak atandı
Eski Kırım başsavcısı Poklonskaya, büyükelçi olarak atandı
Kırım’ın Rusya ile birleştiği dönemin sembol isimlerden birisi olan eski başsavcı Natalya Poklonskaya, Atlas Okyanusu’ndaki Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:53+0300
2021-10-13T14:53+0300
dünya
rusya
natalya poklonskaya
kırım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, eski Kırım başsavcısı Poklonskaya’yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atadığı belirtildi.Poklonskaya, Kırım’ın 2014’te Rusya’ya bağlanmasını izleyen dönemde yarımadada başsavcı olarak görev yapmış, ‘Kırım baharı’ olarak isimlendirilen geçiş sürecinde önemli bir yol oynamıştı. 2016’dan beriyse Rusya parlamentosunda vekildi, ancak eylül ayındaki seçimde aday olmama kararı aldı.Eski Kırım başsavcısı, Afrika açıklarındaki Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi olarak atanmış olmasına ilişkin, bunun uzun zamandır beklediği bir görevlendirme olduğunu söyledi ve iki hafta içinde yeni görev yerine gitmeyi planladığını belirtti.‘Uluslararası hukuk diye bir şey var, korkmuyorum’Poklonskaya, “Diplomatik görev, benim için tamamen yeni bir alan. Bu göreve atanmak benim için büyük bir onur. Görevimi layıkıyla yerine getireceğime ve bana duyulan güveni haksız çıkarmayacağıma söz veriyorum” diye ekledi.Kırım ile ilişkisi yüzünden yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktan korkup korkmadığı sorusu karşısındaysa Poklonskaya, şu vurguyu yaptı: “Yaptırımları artık sona erdirme zamanının geldiğine, yaptırımların artık olmaması için her şeyin yapılması gerektiğine inanıyorum. Korkmuyorum, işimi yapacağım, uluslararası hukuk diye bir şey var.”Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı.Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Türkiye ise Kırım’ın mevcut statüsünü tanımasa da Rusya’ya karşı uygulanan bu kolektif yaptırımlara katılmadı.
Bu hanımın Ankara Çankaya büyükelçisi olmasını çok isterdim.
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rusya, natalya poklonskaya, kırım

Eski Kırım başsavcısı Poklonskaya, büyükelçi olarak atandı

14:53 13.10.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Fotoğraf bankasına girNatalya Poklonskaya
Natalya Poklonskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Kırım’ın Rusya ile birleştiği dönemin sembol isimlerden birisi olan eski başsavcı Natalya Poklonskaya, Atlas Okyanusu’ndaki Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi olarak atandı. Poklonskaya, uzun süredir beklediğini söylediği yeni görevlendirmesinin ‘onur verici’ olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, eski Kırım başsavcısı Poklonskaya’yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atadığı belirtildi.
Poklonskaya, Kırım’ın 2014’te Rusya’ya bağlanmasını izleyen dönemde yarımadada başsavcı olarak görev yapmış, ‘Kırım baharı’ olarak isimlendirilen geçiş sürecinde önemli bir yol oynamıştı. 2016’dan beriyse Rusya parlamentosunda vekildi, ancak eylül ayındaki seçimde aday olmama kararı aldı.
Eski Kırım başsavcısı, Afrika açıklarındaki Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi olarak atanmış olmasına ilişkin, bunun uzun zamandır beklediği bir görevlendirme olduğunu söyledi ve iki hafta içinde yeni görev yerine gitmeyi planladığını belirtti.

‘Uluslararası hukuk diye bir şey var, korkmuyorum’

Poklonskaya, “Diplomatik görev, benim için tamamen yeni bir alan. Bu göreve atanmak benim için büyük bir onur. Görevimi layıkıyla yerine getireceğime ve bana duyulan güveni haksız çıkarmayacağıma söz veriyorum” diye ekledi.
Kırım ile ilişkisi yüzünden yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktan korkup korkmadığı sorusu karşısındaysa Poklonskaya, şu vurguyu yaptı: “Yaptırımları artık sona erdirme zamanının geldiğine, yaptırımların artık olmaması için her şeyin yapılması gerektiğine inanıyorum. Korkmuyorum, işimi yapacağım, uluslararası hukuk diye bir şey var.”
Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı.
Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Türkiye ise Kırım’ın mevcut statüsünü tanımasa da Rusya’ya karşı uygulanan bu kolektif yaptırımlara katılmadı.
813000
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Popüler yorumlar
Bu hanımın Ankara Çankaya büyükelçisi olmasını çok isterdim.
tturk-che
13 Ekim, 15:54
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