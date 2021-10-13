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Eski Pentagon yetkilisi: ABD, Çin'e karşı siber savaşı kaybetti
Eski Pentagon yetkilisi: ABD, Çin'e karşı siber savaşı kaybetti
Pentagon'dan istifa eden en kıdemli siber güvenlik yönetici Nicholas Chaillan, ülkesinin Çin’e karşı siber rekabeti kaybettiğini, ABD’nin bazı kurumlarının... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T06:53+0300
2021-10-13T06:52+0300
dünya
abd
çin
pentagon
yapay zeka
siber savaş
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ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) 2018’de Hava Kuvvetleri Baş Yazılım Yetkilisi olarak görev yapan Chaillan, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD’nin siber güvenlik kabiliyetini eleştirdi.Chaillan, Çin’in siber ve yapay zeka konusunda ABD’nin çok önünde olduğunu ifade ederek, "15 yıl içinde Çin ile çatışma şansımız olmayacak. Şu anda iş zaten bitmiş. Bana göre çoktan (siber rekabet) bitmiş." ifadesini kullandı.Google’ınABD hükûmetiyle iş birliği yapmayı reddetmesinden dolayı Amerikan ulusal güvenliğinin zarar gördüğünü ifade eden Chaillan, ABD'nin bazı kurumlarının yapay zeka ve siber kapasitesinin Çin ile karşılaştırıldığında 'anaokulu seviyesinde' kaldığını belirtti.Chaillan, 2 eylülde istifa ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon’un siber güvenliğe ve yapay zeka teknolojisine para harcama konusunda isteksiz davrandığını ileri sürmüştü.Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Pentagon sözcüsü John Kirby, söz konusu eski yetkilinin sözlerini değerlendirmeyeceğini ancak Bakanlığın siber güvenlik ve yapay zeka konusuna önem verdiğini söyledi.
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abd, çin, pentagon, yapay zeka, siber savaş

Eski Pentagon yetkilisi: ABD, Çin'e karşı siber savaşı kaybetti

06:53 13.10.2021
© REUTERS / Aly SongABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Aly Song
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Pentagon'dan istifa eden en kıdemli siber güvenlik yönetici Nicholas Chaillan, ülkesinin Çin’e karşı siber rekabeti kaybettiğini, ABD’nin bazı kurumlarının siber ve yapay zeka kapasitesinin bu ülke ile karşılaştırıldığında 'anaokulu' seviyesinde olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) 2018’de Hava Kuvvetleri Baş Yazılım Yetkilisi olarak görev yapan Chaillan, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD’nin siber güvenlik kabiliyetini eleştirdi.
Chaillan, Çin’in siber ve yapay zeka konusunda ABD’nin çok önünde olduğunu ifade ederek, "15 yıl içinde Çin ile çatışma şansımız olmayacak. Şu anda iş zaten bitmiş. Bana göre çoktan (siber rekabet) bitmiş." ifadesini kullandı.
Google’ınABD hükûmetiyle iş birliği yapmayı reddetmesinden dolayı Amerikan ulusal güvenliğinin zarar gördüğünü ifade eden Chaillan, ABD'nin bazı kurumlarının yapay zeka ve siber kapasitesinin Çin ile karşılaştırıldığında 'anaokulu seviyesinde' kaldığını belirtti.
Chaillan, 2 eylülde istifa ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon’un siber güvenliğe ve yapay zeka teknolojisine para harcama konusunda isteksiz davrandığını ileri sürmüştü.
Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Pentagon sözcüsü John Kirby, söz konusu eski yetkilinin sözlerini değerlendirmeyeceğini ancak Bakanlığın siber güvenlik ve yapay zeka konusuna önem verdiğini söyledi.
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