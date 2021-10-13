https://tr.sputniknews.com/20211013/evinin-doseme-altindan-onlarca-cingirakli-yilan-cikti-1049774871.html

Evinin döşemesinin altından onlarca çıngıraklı yılan çıktı

Evinin döşemesinin altından onlarca çıngıraklı yılan çıktı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadının evinin zemin döşemesinin altından onlarca çıngıraklı yılan çıkarıldı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T11:01+0300

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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sonoma County'de kurtarma ekipleri bir kadının evinin zemin döşemesinin altından onlarca çıngıraklı yılan çıkardı.Kadın, 2 Ekim'de döşeme tahtalarının altına yuva yapan yılanlar olduğundan şüphelenmeye başlamasının ardından Sonoma County Sürüngen Kurtarma grubuna ulaştı.Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda grup, 4 saat süren operasyon sonrasında 22 erişkin ve 59 yavru yılanı çıkarmayı başardı.Ekibin yöneticisi Alan Wolfe, eve sonraki ziyaretinde 7 yılan daha çıkardı.Toplam sayı 88Böylelikle evden çıkarılan yılanların sayısı 88'e ulaştı.Ekibin, geride kalan yılanların olup olmadığından emin olmak için eve birkaç ziyaret daha düzenlemeyi planladığı ifade edildi.'Orada hala daha fazlası var'Wolfe, "Hala orada daha fazlası var. İstedikleri gibi girip çıkabileceklerinin epey farkındalar, ama onlara başka bir yerde yeni bir ev veriyorum" dedi.Bununla birlikte Wolfe, yılanların türünün 'kuzey Pasifik çıngıraklı yılanı' olduğunu açıkladı.Kaliforniya'da yaygın olarak bulunan bu sürüngenler, yaklaşık 1 metre uzunluğuna kadar ulaşıyor ve yeşilimsi kahverengi ya da yeşilimsi gri renkte oluyor. Sürüngenler, tüm çıngıraklı yılanlar gibi geniş, düz kafalara sahip.Burke Müzesi, kayalık otlaklar gibi kuru alanlarda yaşayan ancak çöllerden kaçınan bu yılanların üreme mevsiminin ağustos sonundan ekim ayına kadar sürdüğü bilgisini veriyor.

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